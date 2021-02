El govern rus silencia els feminicidis

A Rússia, en violència de gènere, una àmplia i profunda bretxa separa a les estadístiques oficials de la realitat social. Aquesta és, almenys, la conclusió a la qual ha arribat el denominat Consorci d'Aliances No Governamentals de Dones, una ONG independent que des de fa tres anys estudia la magnitud del problema al país. Segons les seves dades, l'any 2018, almenys 5.000 dones van ser assassinades a les mans dels seus cònjuges, parelles, germans o fins i tot pares. En aquest mateix exercici, segons les estadístiques oficials difoses pel Ministeri de l'Interior, tan sols es van produir 253 defuncions.

Sofia Rusova, membre de l'organització, explica el mètode d'anàlisi emprada per a obtenir tan elevada xifra, que equival a un mínim de 13 feminicidis al dia. «Vam triar l'any 2018 perquè és l'últim del qual disposem una informació completa», aclareix. La seva organització va estudiar totes les sentències judicials dictades durant aquest període de temps vinculades als tres articles del Codi Penal rus que solen castigar delictes de violència familiar, és a dir, un total de 7.834. «En més del 61%, és a dir, unes 5.000», es tractava d'assassinats de dones a les mans de familiars de sexe masculí.

Rebuig policial

La xifra, segons Rusova, és amb tota seguretat superior, ja que en molts casos no s'arriba a denunciar o la policia rebutja el cas. «Fixi's, un 30% de les dones que acudeixen a la nostra organització a la recerca d'ajuda han vist les seves demandes rebutjades per la policia», explica.

La gran disparitat entre les xifres oficials i les conclusions d'aquesta i altres ONG especialitzades en el tema obeeix a diversos motius. «El Ministeri de l'Interior només comptabilitza com a feminicidi quan una esposa és assassinada pel seu marit; els casos de mort en una relació no conjugal no són inclosos en les estadístiques», critica l'activista. Tampoc si una dona «és assassinada pel seu pare o els seus germans, casos que desgraciadament són bastant freqüents a Rússia», postil·la.

Tals conclusions són recolzades per Diana Barsenian, portaveu de l'organització «No a la Violència». «Les estadístiques oficials en violència de gènere a Rússia mai reflecteixen la realitat; molts dels nostres dirigents polítics pertanyen a una generació major, de més de 50 anys, que considera la violència domèstica com una cosa fins i tot normal», destaca. De moment, el Ministeri de l'Interior no ha respost a la recerca del consorci, encara que l'activista Rusova ja avança la seva probable reacció. «Intentaran trobar errors per a defensar la idea que el problema no és tan greu com el presentem».