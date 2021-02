Malestar a l'Eurocambra per la filtració de l'informe sobre el suplicatori contra Puigdemont

La filtració de l'informe sobre el suplicatori contra el líder de JxCat Carles Puigdemont ha generat malestar al Parlament Europeu, segons afirmen fonts parlamentàries a l'ACN. "No és manera de fer les coses", lamenten les mateixes fonts, que recorden la confidencialitat del procediment parlamentari que permet aixecar la immunitat als eurodiputats si el ple de la cambra hi dona el vistiplau. Per la seva banda, el president del Comitè d'Afers Jurídics, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vazquez ha avisat que saltar-se la confidencialitat "pot suposar l'obertura d'un procediment sancionador a qui l'hagi realitzat".

"Em continua sorprenent que hi hagi persones que segueixin sense entendre que això no és un joc amb el qual treure avantatge polític", defensa Vázquez. De totes maneres, des de Cs veuen difícil que Vázquez pugui investigar la filtració.

La defensa de Puigdemont té intenció de presentar una queixa formal al president de la cambra, David Sassoli, pel presumpte trencament de la confidencialitat. Fonts parlamentàries avancen que Sassoli no té marge de maniobra per actuar perquè és "un procediment autònom".

L'equip legal de Junts ja ha amenaçat diversos cops d'impugnar als tribunals de la Unió Europea un eventual aixecament de la immunitat de Puigdemont per "errors formals" en el procediment. El Tribunal de Justícia de la UE és competent per avaluar aquests casos i previsiblement es pronunciarà al respecte si arriba a les seves mans.



La filtració

Segons ha avançat aquest dijous l'ABC i ha pogut confirmar l'ACN de fonts coneixedores del text, el ponent del cas, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, proposarà als membres del Comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra l'aixecament de la immunitat de l'expresident.

Els eurodiputats del Comitè d'Afers Jurídics van rebre dimecres a la tarda l'informe de Dzhambazki per preparar el debat del pròxim dilluns sobre el suplicatori. Des del Parlament Europeu asseguren que el procediment és confidencial i que els membres del comitè no poden revelar el contingut de l'informe abans de la seva votació prevista pel dimarts.