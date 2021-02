PSOE i Podem s'instal·len en una espiral de sabotatge mutu

Les tensions entre PSOE i Unides Podem comencen a ser paraules majors. Els integrants de la coalició han passat del debat intern al sabotatge mutu per tombar les seves respectives iniciatives. La llei d'igualtat de tracte, registrada al Congrés dels Diputats pel PSOE, ha estat la gota que ha fet vessar el got, fins al punt que el partit de Pablo Iglesias, que va acusar els seus socis de filtrar informes realitzats pel Ministeri d'Igualtat sobre aquesta iniciativa, es va posar dimarts passat en contacte amb diferents grups perquè no donessin suport aquesta proposició de llei.

En el si de la coalició porten diverses setmanes discutint sobre la norma. Els morats acusen els seus socis de registrar-la de manera «unilateral», trencant una negociació de set mesos. La indignació a Unides Podem va créixer quan el PSOE va incloure, sense consultar-li, el debat de la proposició de llei en el ple de dimarts passat. Els d'Iglesias, separant-se per primera vegada en una votació, es van abstenir, però la proposta va prosperar amb el suport d'ERC, PNB, Cs i Més País.

No obstant això, fonts d'ERC asseguren que Podem va intentar que votessin en contra de la iniciativa. Els morats neguen que hi hagués trucades explícites per torpedinar el projecte. Al·leguen que va ser a l'inrevés: diferents grups es van posar en contacte amb ells, que es van limitar a transmetre el seu punt de vista. Els republicans, que assisteixen amb cert malestar a aquest xoc, desmenteixen aquesta versió. «Les tensions en el si de l'Executiu no van amb nosaltres, no volem participar-hi», assenyalen.

Però les maniobres no només van incloure els socis tradicionals de la coalició. Fonts del PP expliquen que també van ser contactats per Podem per conèixer el sentit del seu vot. En qualsevol cas, el partit d'Iglesias sosté que la llei d'igualtat de tracte, sense el vistiplau d'Igualtat, només busca aturar la tramitació de les lleis LGTBI i trans, que també són objecte de discòrdia.

Les acusacions de sabotatge discorren en tots dos sentits. A finals de la passada setmana, Igualtat, dirigit per Irene Montero, va culpar el PSOE de filtrar un informe desfavorable d'aquest ministeri sobre la llei d'igualtat de tracte. Fonts morades, a més, van acusar els seus socis de trencar la negociació i incomplir l'acord d'investidura en registrar la iniciativa.

Les línies creuades

Si en alguna cosa coincideixen les dues parts, més enllà de destacar que la coalició no està en perill, és que aquest xoc ha provocat que es creuin línies que fins al moment semblaven bastant sòlides. Al PSOE assumeixen que la tensió no es dissiparà. «Continuarà», anticipa un ministre. Els xocs, coincideixen tots els consultats, seguiran produint-se, sobretot amb les iniciatives que provinguin o afectin Igualtat. En la direcció del grup socialista atribueixen l'actitud dels morats a la seva voluntat de comportar-se simultàniament com un partit de Govern i d'oposició. «No es pot bufar i xuclar a el mateix temps», assenyalen fonts parlamentàries.

Situació reconduïble

Els morats, mentrestant, consideren una «deslleialtat» l'actitud dels socialistes, en envair les competències de Montero. Assenyalen que la tramitació de la proposició de llei sense l'acord de tot el Govern suposa traspassar diverses línies vermelles. Tot i això, creuen que la situació és reconduïble.

De moment, una de les primeres conseqüències de la tensa relació entre Sánchez i Iglesias consisteix en què el president de el Govern va cancel·lar la reunió setmanal amb els seus socis per analitzar l'estratègia de Govern que tenia lloc els dilluns.