Vuit de cada deu espanyols estan disposats a vacunar-se contra la covid, segons el CIS

Gairebé el 83% dels espanyols estan disposats a vacunar-se contra la covid-19 quan arribi el moment i, per contra, el 6,5% diu que no, segons el baròmetre del febrer del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). L'enquesta es va fer entre el 3 i l'11 de febrer a 4.000 persones. De les persones que no volen vacunar-se, un 31,2% argumenta que no es fia de les vacunes, i un 18,5% té por dels efectes secundaris. La gran majoria dels enquestats, un 66,5% afirma que la pandèmia els està afectant personalment "molt o bastant". I de fet, la situació de la pandèmia, la crisi econòmica i l'atur són els tres principals problemes dels espanyols, segons l'enquesta.

Un 65,4% dels enquestats avala que s'hagin pres mesures més exigents per fer front a la pandèmia. És positiva la valoració que els ciutadans fan de l'atenció sanitària rebuda per creure tenir símptomes de la covid-19. El 78,6% afirma que l'atenció ha estat molt bona o bona. Dels que han demanat atenció per sospita de covid, a un 79% els van fer la prova del coronavirus. I d'aquests, el 33,7% va donar positiu.

Preguntats sobre com ha de ser la gestió per lluitar contra la pandèmia, la majoria dels enquestats, un 65%, aposta per la col·laboració entre el govern espanyol i les comunitats autònomes.