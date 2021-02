Asens: «Que donem suport als manifestants no vol dir que estiguem d'acord amb els aldarulls»

El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha respost les crítiques de ministres del PSOE pel suport de la formació lila a les protestes proHasel. "Que nosaltres diguem que donem suport als manifestants no vol dir que estiguem d'acord amb els aldarulls", ha afirmat Asens aquest divendres al matí en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Asens, els aldarulls protagonitzats per "una minoria" no representen el conjunt de manifestants. "No ens sembla bé, no és la via", ha dit, i ha rebutjat l'atac a la seu de El Periódico. Tanmateix, el president d'UP ha lamentat que es posi el focus en els disturbis i s'estigui "desviant l'atenció de quins són els problemes de fons vinculats a la manca d'aprofundiment democràtic".

Asens també ha defensat que "no pot ser que manifestar-se en suport a Hasel signifiqui el risc de perdre un ull" i ha reclamat que s'investiguin els fets i es revisin els protocols policials. El president d'Unides Podem a la cambra baixa també ha reclamat l'indult del raper per la via d'urgència, tal com va sol·licitar formalment aquest dijous.

El president d'UP a la cambra baixa ha admès que les relacions amb el PSOE "no passen pel millor moment" però ha afirmat que la coalició "no perilla". També ha explicat que té una relació "enrarida" amb el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, pel tema dels indults als presos independentistes i la reforma de la sedició.

Asens ha esperat que un cop passades les eleccions catalanes es reactivi -ja que són qüestions que tenien "un cost electoral" per al PSC- i ha criticat la "tardança excessiva" en la reforma del delicte de sedició al Codi Penal.