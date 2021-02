Euromillones posa avui en joc el pot més gran de la història: 202 milions d'euros

Euromillones posa aquest divendres, 19 de febrer a 2/4 de 10 del vespre, en joc el pot de més quantia de tota la seva història, que s'eleva a 202 milions d'euros. Es tracta del màxim històric arribat per un joc, que va arribar per primera vegada als 200 milions el desembre de l'any passat, tant a Europa com a Espanya.

En cas que no hi hagués guanyadors de primera categoria en el sorteig d'Euromillones, la xifra del pot arribaria a un màxim de 210 milions per al sorteig del dimarts que ve i l'esmentada quantia es mantindria en joc durant quatre sortejos consecutius. Si en el cinquè sorteig no hi hagués guanyadors de primera categoria, es repartiria el pot entre els guanyadors de la següent categoria inferior que tingui guanyadors.

Al llarg dels seus 17 anys de trajectòria, Espanya ha sigut, junt amb França, un dels països més afortunats en l'Euromillones. En 97 ocasions el pot ha tocat en una butlleta espanyola. Fins ara, el premi més gran de l'Euromillones repartit a Espanya es va donar el 6 d'octubre del 2017 i va recaure en un guanyador de Las Palmas de Gran Canària, que va guanyar 190 milions d'euros.

L'últim gran premi de l'Euromillones a Espanya es va repartir fa unes setmanes, el 22 de gener, a la localitat madrilenya d'Alcorcón, on un guanyador va guanyar un premi de més de 80 milions d'euros.