Javier Utrilla, el capellà que va presidir l'acte antisemita de la División Azul

Un jove de 30 anys va prendre la paraula en el polèmic acte d'homenatge a la División Azul que es va celebrar dissabte passat 13 de febrer als voltants del cementiri de l'Almudena de Madrid. «El marxisme, igual que ahir, en l'època de la segona guerra mundial, continua intentant torbar la pau de la nostra societat, torbar la pau dels esperits i sobretot llevar a aquell que és el príncep de la pau, nostre senyor Jesucrist», va assegurar envoltat de símbols nazis, parafernàlia militar i proclames antisemites. Era Javier Utrilla, nascut a Fraga i ordenat sacerdot l'any 2017 pels bisbes de la Germanor Sacerdotal de Sant Pius X, que va fundar monsenyor Lefebvre l'any 1968.

L'acte en el qual va participar Utrilla està sent investigat d'ofici per la Fiscalia Provincial de Madrid en entendre que els fets poden ser constitutius d'un delicte relatiu a l'exercici dels Drets Fonamentals i les Llibertats Públiques. Els assistents a aquesta concentració van fer en diverses ocasions la salutació nazi elevant la mà i van entonar cançons de temàtica feixista. «El jueu és el culpable. L'enemic sempre serà el mateix», va afirmar una oradora que va ser identificada com Isabel M. Peralta, militant de Falange.

Utrilla defensa els postulats més tradicionals del catolicisme, oficiant misses en llatí i per l'abandonat ritu tridentí. Va estudiar Ciències Polítiques i va cursar, entre França i Suïssa, dos anys de filosofia i uns altres de teologia. La revista Vida Nueva va recordar que l'ordre a la qual pertany aquest capellà no està en comunió amb l'Església catòlica per la seva negativa taxativa d'acceptar el Concili Vaticà II.

En un acte convocat per Comunió Tradicionalista d'inspiració carlista va expressar alguna de les seves moltes opinions ultradretanes que es poden trobar a les xarxes. «Aquesta força està disposada a fer un pas endavant en qualsevol moment en què les circumstàncies terribles de la nostra pàtria el requereixin com hem vist ja en quatre ocasions», va afirmar en el 2018.

Aquestes proclames de caràcter antidemocràtic es van repetir en l'acte del dissabte. El passat dia del Pilar va pronunciar una homilia en la qual celebrava la «gesta» que va suposar «la croada d'alliberament» i va afirmar que en l'actualitat es vol «inventar una versió que no es correspon amb la realitat». Aquest mateix any, en una altra conferència celebrada a la província de Jaén assegurava que el laïcisme persegueix la llibertat de l'església per a predicar lliurement, carregant contra «la ideologia de gènere» i els «supòsats drets dels homosexuals».

Per a Utrilla és «absurd» reconèixer que el poder públic hauria de mantenir-se al marge de les qüestions religioses i va arengar als presents en assegurar que «no ha de fer vergonya dir, per tants que han vessat la seva sang, visca Crist Rey».