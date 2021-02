Un mal diagnòstic en creure que era Covid provoca una lesió cerebral a un nen d'un any a Cartagena

"No tot és covid". És una expressió que portem escoltant des que va arribar el coronavirus a les nostres vides fa gairebé un any i els hospitals es veiessin obligats a centrar els seus esforços a frenar la pandèmia. Testimoniatges com el dels pares del nen Hugo Dato ens recorden les greus conseqüències que està provocant la crisi sanitària en algunes persones, més enllà dels propis afectats pel virus. Un mal diagnòstic va causar una lesió cerebral al petit i li ha canviat la vida, ja que pateix la malaltia Kawasaki i no pas la covid-19, com van pensar en un primer moment.

El petit Hugo va néixer "completament sa" el 3 de novembre de 2019 a Canteras, Cartagena. Al març de 2020, quan tenia només quatre mesos i en ple confinament per la pandèmia, va començar a tenir febre i altres símptomes com conjuntivitis i eritemes. La seva mare, María Jesús, explica a La Opinión de Múrcia, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que va trucar al seu metge, qui li va dir que, donada la situació pandèmica, no acudís al consultori mèdic ni a Urgències, ja que podia tractar-se d'un cas de coronavirus. El sanitari va receptar-li Apiretal per calmar la febre i sèrum fisiològic per als ulls.

En veure que la febre no cessava, els pares de l'Hugo el van portar a un metge privat de la ciutat portuària, qui va diagnosticar que els símptomes que presentava el petit corresponien a un virus, però en aquell moment encara no hi havia proves per poder saber si es tractava de la covid-19, per la qual cosa va receptar-li un antibiòtic. Als 20 dies, l'Hugo es va recuperar i "va tornar a ser un nen feliç, sa i fort", explica la seva mare. Fins al 27 de desembre, fa menys de dos mesos, quan ja tenia poc més d'un any d'edat i va començar el malson.

L'Hugo, el nen amb la malaltia de Kawasaki

Síndrome de Kawasaki

El cor de l'Hugo, tal com detalla la seva mare, va deixar de bategar als seus braços al voltant de les dues del matí després d'una mala nit de vòmits. Afortunadament, a l'hospital van aconseguir que tornés a tenir pulsacions i el van estabilitzar. Després el van traslladar a l'hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia. Va ser llavors quan van descobrir que l'Hugo tenia aneurismes "gegants" en el cor i que les afeccions de 4 mesos enrere era la malaltia rara que va patir, la síndrome de Kawasaki, que "es podria haver curat amb un simple tractament, però no el van detectar, van donar per fet que era covid, o un simple virus", lamenta la progenitora del petit.

L'Hugo va passar la síndrome sense tractament i, encara que ja no la pateix, l'episodi que va viure li va deixar greus seqüeles: la falta d'oxigen en el seu cervell durant el temps que el seu cor va estar parat li impedeix portar una vida normal. "Pot sentir, però no aconsegueix connectar amb les persones, mirar-los, ni riure ni plorar; no pot sostenir el seu cap ni moure braços i cames, ni prendre el biberó com abans", explica la María Jesús. Ara l'Hugo necessita una sonda nasogàstrica.

L'Hugo, amb la sonda nasogàstrica

Campanya per a ajudar a l'Hugo

Els tractaments de rehabilitació perquè l'Hugo es recuperi "no baixen dels 1.600 euros al mes", per això els seus familiars han posat en marxa una campanya per aconseguir ajuda i finançar-los. Han traslladat el batec del cor de l'Hugo a una polsera que venen per un preu de cinc euros. Es poden adquirir a través del compte d'Instagram @Hugo_cree_en_ti.

"Moltes persones ens estan ajudant, hem aconseguit uns 5.000 euros i volem deixar clar que aquests diners es destinen exclusivament al tractament de l'Hugo", assegura la seva mare.