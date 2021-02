Un temporal deixa un milió de persones sense llum als EUA

Gairebé un milió de persones als Estats Units continuaven ahir per tercer dia consecutiu sense subministrament d'electricitat a causa de dues tempestes hivernals que avancen des del sud al nord-est del país i que han causat entre 30 i 40 morts, incloses persones que van perdre la vida intoxicades amb monòxid de carboni per l'ús en ambients tancats d'estufes de combustió.

La plataforma PowerOutage.us, que fa un seguiment dels talls en el subministrament d'energia elèctrica, va explicar que només a Texas hi havia almenys 515.137 usuaris afectats per les apagades. Altres 193.456 estaven en condicions similars a Mississipí, 121.339 a Louisiana, 106.165 a Oregon, 68.730 a Kentucky, 63.424 a Virgínia Occidental, 34.914 a Virgínia, 12.532 a Ohio i 10.758 a Carolina del Nord.

Les pluges gelades i les nevades des de Texas, al sud de país, a la regió de Nova Anglaterra, al nord-est, i que engloba diversos estats, han obligat les aerolínies comercials a suspendre 4.366 vols, al mateix temps que es registraven retards en 2.200 més.

A més del tall de subministrament elèctric, prop de 250.000 usuaris no tenen aigua a Texas i prop de 7 milions han rebut instruccions d'organismes locals per bullir-la per al seu consum, ja que les plantes per al seu processament no han funcionat en els últims dies a causa de la falta d'electricitat.

Fora de Texas, l'alerta per la tempesta hivernal segueix activa a Tennessee, amb la regió central de l'estat coberta per la neu: a Nashville l'acumulació va arribar a uns 10 centímetres i a Waynesboro a gairebé 15 centímetres.

Els meteoròlegs van estendre al sud de Pennsilvània l'avís de clima hivernal i la ciutat de Pittsburgh, amb 3 graus sota zero al migdia, es preparava per a les nevades i les pluges gelades que poden complicar el trànsit.

Els comtats d'Athens, Jackson i Vinton, a la regió central d'Ohio, continuaven ahir en estat d'emergència i hi havia avisos sobre les perilloses condicions per conduir a causa del vent i la neu. Les autoritats van recomanar als residents que surtin amb els seus vehicles a les autopistes únicament si és necessari.

El Consell de Fiabilitat Elèctrica de Texas, que opera la xarxa independent d'aquest estat, va anunciar l'addició de 8.000 megawatts al subministrament amb el qual s'espera atendre 1,6 milions de clients.

A l'altre extrem del país,desenes de milers de llars i negocis seguien sense electricitat a lac iutat de Portland, a Oregon, amb la majoria de les apagades al comtat de Clackamas.