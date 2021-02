Perseverance ho va aconseguir. Després d'un viatge de més de sis mesos i 470 milions de quilòmetres de recorregut interplanetari, la missió va aterrar ahir amb èxit sobre la superfície marciana i va enviar les primeres fotos . Quatre minuts abans de les deu de la nit, després d'uns infinits minuts de tensa calma, l'alegria va inundar el centre de control del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. El mòdul d'aterratge ja havia superat els temuts set minuts de terror i, ja sobre la superfície marciana, es preparava per fer història. Ara sí que comença l'aventura de Perseverance a la recerca de vida extraterrestre a Mart.

La missió aterra a Mart per estudiar el sòl i l'atmosfera marciana, armada amb fins a set instruments científics d'última generació. El seu objectiu és recol·lectar dades per entendre per què el planeta vermell ha evolucionat cap a un ambient tan hostil. Aquesta informació serà clau de cara a les futures missions tripulades que, algun dia, es convertiran en les primeres empremtes humanes en un altre planeta. Però això no és tot. La iniciativa també posarà a prova noves eines tecnològiques, com un experiment que intentarà convertir el diòxid de carboni marcià en oxigen.

A bord de Perseverance també aterra l'estació meteorològica espanyola MEDA, també coneguda com «l'home del temps marcià»; un projecte liderat des del Centre d'Astrobiologia (CSIC-INTA). Es tracta de la tercera estació d'aquest tipus, que treballarà en coordinació amb les seves germanes REMS i TWINS, que viatgen en el Curiosity i l'Insight. Així que a partir d'ara Espanya pot presumir del fet que disposa de la primera xarxa meteorològica activa en un altre planeta. Que no és poc.

Un milió i mig d'espectadors

El gran moment de Perseverance va ser seguit per més d'un milió i mig d'espectadors a través dels canals de la NASA. L'agència nord-americana va oferir per primera vegada en la seva història un programa especial íntegrament en espanyol per seguir un esdeveniment d'aquest tipus.

Des dels ninots de Barri Sèsam fins a cantants com Carla Morrison i Juanes es van connectar en directe per felicitar Perseverance per la seva aventura. L'entusiasme va inundar tot el món. Tant que fins i tot l'Empire State Building de Nova York es va tenyir de vermell en honor al robot marcià.

Una raó més per alegrar-se de l'èxit d'aquesta missió és que, al costat d'ella, també van aterrar 10.932.295 terrícoles. Almenys simbòlicament. La missió, de fet, porta tres minúsculs microxips de silici amb centenars de noms gravats. Es tracta de les persones que en el seu dia van demanar «portar el seu nom a Mart» a través de la iniciativa oficial de la NASA i que ara poden donar el seu somni per complert.

Perseverance porta dos micròfons, que per primera vegada captaran el so de Mart, i un helicòpter de quatre potes i menys de 2 quilos de pes, l'Ingenuity Mars, que intentarà dur a terme el primer vol controlat i amb motor en un altre planeta.

Ara sí, l'aventura de Perseverance pot començar. Caldrà estar atent a com segueix aquesta història perquè pot ser el principi de grans descobriments. I potser, l'inici del viatge de la humanitat cap a altres planetes.