EUA ofereix reprendre les negociacions amb l'Iran

La via diplomàtica per a frenar el programa nuclear militar de l'Iran a través del pacte multilateral que es va signar en 2015 que Donald Trump va abandonar en 2018 torna a obrir-se camí a Washington.

Ahir Anthony Blinken, secretari d'Estat de Joe Biden, va assegurar en una reunió amb ministres d'Exteriors del Regne Unit, França i Alemanya que «si l'Iran torna al respecte estricte dels seus compromisos d'acord amb el JPOAC els Estats Units farà el mateix» i va assegurar també que els Estats Units «està preparat per a participar en converses amb l'Iran per a aconseguir-ho».

Els esforços per tractar de restaurar la cooperació multilateral han tirat caminar. Enrique Mora, director polític del servei d'acció exterior de la Unió Europea, va anunciar estar preparat per a convidar a tots els participants del pacte i als EUA a una reunió informal i des del Departament d'Estat de Washington es va confirmar que s'acceptaria la invitació.

Poques hores després de l'oferta negociadora dels EUA, el ministre iranià d'Exteriors, Mohamad Yavad Zarif, va assegurar que el primer pas que han de donar els Estats Units és aixecar «incondicional i eficaçment totes les sancions». «EUA, aixequin totes les sancions imposades, reimposades o etiquetades novament per (l'anterior president Donald) Trump. Després, nosaltres revertirem immediatament totes les mesures correctives», va subratllar en el seu compte oficial de Twitter.

Zarif va indicar que és un procés «simple»: «comprometre's, actuar i reunir-se», donant a entendre que l'Iran exigeix mesures clares de Washington abans de tornar a entaular converses sobre l'acord nuclear de 2015 i tornar als seus compromisos.

Trobada propera

De produir-se, la trobada podria tenir lloc en les pròximes setmanes i de moment no hi ha confirmació de si l'Iran acceptaria participar. Fonts citades per The New York Times van explicar que es considera probable que Teheran accepti, encara que també es considera la possibilitat que per a assegurar aquesta participació s'opti per un format on els EUA participi com a observador.

Des del Departament d'Estat alts càrrecs van confirmar que la mera acceptació de la invitació «no és en sí un avanç i fins i tot la primera reunió pot no ser-ho» però, «fins i tot sense voler exagerar», van destacar que es tracta de «un pas». I no és l'únic que ha donat l'Administració Biden per a reactivar la via diplomàtica.

Ahir també es va enviar una carta a Nacions Unides retirant l'esforç que va iniciar Trump per a tractar que el Consell de Seguretat reimposés sancions a l'Iran. Així mateix, Washington va anunciar que aixeca restriccions de viatge a representants iranians per a reunions en l'ONU que també havia endurit Trump.

Després de la reunió telemàtica de Blinken amb els seus homòlegs francès, Jean-Yves Le Drian; britànic, Dominic Raab, i alemany, Heiko Maas, els quatre responsables van sol·licitar a la República Islàmica respecte als seus compromisos sobre l'enriquiment d'urani i que no limiti les inspeccions internacionals a les seves instal·lacions atòmiques.

Així mateix, van advertir a l'Iran que reduir la col·laboració amb els inspectors de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) seria «perillós», per la qual cosa van reclamar a aquest país que tingui en compte l'impacte d'una mesura «tan greu».