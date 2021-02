Feijóo exhibeix el malestar pels mals resultats del PP

El canvi de seu del PP anunciat pel seu president, Pablo Casado, va servir al president gallec, Alberto Núñez Feijóo, per a expressar ahir públicament el seu malestar per la falta d'autocrítica del partit davant el resultat de les eleccions catalanes.

Al llarg de tota la setmana, han estat diversos els dirigents del PP que han reclamat a la direcció una reflexió més profunda sobre el succeït en les eleccions del passat diumenge, en les quals va obtenir en pitjor resultat de la història, sent sobrepassat per Vox i aconseguint només tres escons que no li permetran formar grup parlamentari.

La decisió de Pablo Casado d'anunciar en la primera reunió del partit, el Comitè Executiu, el canvi de la seva històrica seu argumentant el judici per corrupció sobre Gènova 13, és el que ha provocat la crítica del president gallec, Alberto Núñez Feijóo.

Malgrat aquesta crítica, Feijóo va ser rebut ahir per Pablo Casado en l'encara seu del PP, encara que des de Gènova van emmarcar aquesta trobada en la normalitat, atès que el dirigent gallec es trobava a Madrid.

La veritat és que, en declaracions a TVE, Núñez Feijóo va admetre que la decisió de canviar la seu, que va conèixer en el Comitè Executiu al costat de la resta de dirigents del PP, havia causat molèstia i en la Cadena COPE, ha reiterat avui els seus arguments.

«Si cada vegada que un partit té un problema» va canviant de seu «no hi hauria una sola seu a Espanya que mereixés ser ocupada per un partit», va afirmar.

A diferència de Casado, que en els últims mesos no ha qüestionat Ciutdans, Feijóo critica «deriva erràtica, constant i continuada» del partit taronja. «Nosaltres no acabem d'arribar, no sortim d'una crisi ni d'una escissió, portem defensant la unitat d'Espanya des que ens constituïm (...) hem vingut per a quedar-nos i no per al tacticisme, dir una cosa a Catalunya, una altra a Madrid... no, tenim un projecte per a Espanya», va afegir.