Calvo rebutja les amenaces en aparèixer una nina amb la seva cara penjada

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va rebutjar ahir que en democràcia es pugui actuar amb violència i amenaces, després que un mitjà digital difongués una fotografia d'una nina amb el seu rostre penjada en un arbre, aparentment per atacar la posició de Calvo sobre la llei trans, un norma encara no aprovada que enfronta el PSOE amb Podem.

«Ni la violència ni les amenaces tenen cabuda en una democràcia. Així no», va escriure Calvo al seu compte de Twitter, enllaçant la publicació de Elcomún.es, mitjà que es va fer ressò d'aquesta acció i la va emmarcar en «la violència amb la qual es permeten actuar alguns grups al nostre país».

La publicació, que defensa el periodisme «militant» d'esquerres, assenyala que la nina va ser penjada per persones anònimes durant la matinada de divendres a la Plaça 8 de març de Santiago de Compostel·la amb la frase en gallec: «M'he perdut..., per on queda el patriarcat».

El PSOE, a través de Twitter, va titllar d'«intolerable, abominable i repugnant» el fet. Igual que Calvo, la secretària d'Igualtat del partit, Purificación Causapié, va destacar que «la intimidació, l'amenaça, la coacció o la violència no es poden permetre en una democràcia plena com la nostra». «Ja hem vist on va a parar el discurs negacionista», va afegir, abans d'enviar el seu suport a Carmen Calvo. Nombrosos dirigents socialistes, inclòs el president delGovern, Pedro Sánchez, es van fer ressò del missatge de Calvo.

La vicepresidenta, així com diversos col·lectius feministes, han mostrat els seus dubtes davant la llei trans que impulsa el Ministeri d'Igualtat, que dirigeix ??Irene Montero. La norma permetria el canvi de sexe a partir dels 16 anys sense necessitat d'informe mèdic o tractament. Segons els crítics amb la iniciativa, aquesta suposaria negar l'existència del sexe biològic i, amb això, les desigualtats que pateixen les dones pel fet de ser-ho.

Per altra banda, un grup de manifestants, convocats per Espai Feminista Radical (EFR), es van concentrar ahir al migdia davant del Ministeri d'Igualtat, a Madrid, per denunciar les conseqüències que, segons ells, tindran les lleis d'identitat -Llei Trans i Llei LGTBI- redactades pel departament d'Irene Montero. Segons el parer de les manifestants (diverses desenes), ambdues normes «criminalitzen el discurs feminista». Una de les portaveus de EFR, Laura Arribas, va insistir que el col·lectiu al qual ella representa no va en cap cas contra els drets de cap persona.