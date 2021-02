Investigat per demanar «guillotina» per a Felip VI

Un home de municipi d'Alhama de Múrcia està sent investigat com a presumpte autor d'un delicte d'injúries a la Corona. El denunciat és un home de nacionalitat espanyola i 40 anys d'edat, sobre el qual la Policia Local va actuar d'ofici després de tenir coneixement d'un comentari que aquesta persona havia abocat a una xarxa social. Els municipals van veure l'escrit en un compte de Facebook. En concret, aquesta persona havia fet una publicació en la qual demanava «guillotina per al rei Felip VI».

A més de relacionar el nom de l'actual cap de l'Estat amb el mètode emprat en la Revolució Francesa per acabar amb els seus monarques, el veí havia acompanyat la publicació amb una imatge del propi Felip de Borbó.

En considerar que el que havia fet aquesta persona podria tenir responsabilitat penal, els agents van obrir un procés d'ofici, és a dir, per iniciativa de la Policia.