Les protestes a Birmània sumen la mort de dos joves més per trets policials

Les protestes contra el cop militar dut a terme per l'exèrcit a Birmània van acabar aquest dissabte amb la vida de com a mínim dos joves a Mandalay, la segona ciutat més gran del país, situada al nord. Els manifestants van sortir als carrers de Mandalay en suport dels treballadors de les drassanes, en vaga també pel cop d'estat, i els que les noves autoritats volen forçar a anar a treballar. La primera de les víctimes és un jove que va rebre un tret al cap. La policia va utilitzar bales de gomes i gasos lacrimògens, però també munició de foc. En els vídeos que, malgrat les restriccions, van aconseguir penjar a les xarxes socials, els manifestants van mostrar el material que utilitza la policia i el mal que causa a la població birmana. Entre altres mètodes utilitzats per atacar als qui acudeixen a les protestes, els policies també van fer servir boles metàl·liques llançades amb potents tiraxines.

La segona víctima mortal de la jornada va ser un altre jove que va ser disparat a l'estómac. Amb ell, ja són tres els manifestants morts des que van començar les protestes. Les morts van ser certificades pels serveis sanitaris de Mandalay, que van haver d'atendre, com a mínim, sis persones més amb ferides de bala.

Els incidents de Mandalay van coincidir amb els actes d'homenatge que es van celebrar a Ragún, l'antiga capital del país, en honor a la primera víctima de les protestes, una jove de 20 anys, Mya Thwe Thwe Khine, que va morir la matinada del divendres després de passar deu dies en estat crític a conseqüència dels trets.

La resposta internacional davant la deriva dictatorial de Birmània la va encapçalar primer els Estats Units, que va imposar sancions contra el general Min Aung Hlaing i altres nou membres de la cúpula militar. Després dels Estats Units, van anunciar mesures el Regne Unit i el Canadà, i la Unió Europea té previst estudiar pròximament diverses opcions de resposta.