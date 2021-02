Barnier prepara el terreny per optar a la presidència de França

El seu nom apareix a titulars i tertúlies polítiques. Sense pressa, però sense pausa, Michel Barnier torna a l'escena nacional francesa i les seves ambicions podrien catapultar-lo a la carrera presidencial. Amb el llançament d'un grup de treball al voltant de les consignes «patriota i europeu», anunciat dimarts en una reunió del grup conservador Els Republicans (LR), el negociador en cap de la UE per al Brexit alimenta els rumors de la seva eventual candidatura per a les eleccions presidencials de 2022.

«Porto quatre anys i mig trobant a faltar França. Ara dedicaré tota la meva energia al meu país», va avançar Barnier al desembre. No serà la primera vegada, com ho demostra el seu llarg currículum: exministre de Medi Ambient, d'Afers Exteriors, d'Afers Europeus i d'Agricultura i Pesca. A la seva contribució nacional se suma la seva trajectòria europea: comissari europeu en dues ocasions i líder de les negociacions del Brexit.

El negociador europeu liquidarà la seva missió a finals de març, llavors estarà lliure i disponible per servir la seva família política: Els Republicans, la gran formació de la dreta tradicional francesa. Però, quina serà la seva missió? «Ara com ara, és el moment d'un joc col·lectiu, no personal», afirma.

«Respondre a la situació econòmica i social ha de ser la prioritat. Seguiré intercanviant amb els parlamentaris, reunint-me amb els diputats locals, els metges, els científics, les associacions... He de tornar al terreny. El que he aconseguit en els últims anys serà útil per al futur...», afegeix, sense donar més detalls.