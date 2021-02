El Congrés debatrà aquesta setmana sobre la inviolabilitat de Felip VI

El ple del Congrés debatrà demà, unes hores després que Felip VI acudeixi a la cambra a celebrar el 40 aniversari del fracàs del cop d'estat de 1981, una iniciativa d'ERC que insta el Govern a revocar la inviolabilitat del cap de l'Estat i a retirar l'aforament a Joan Carles i a altres membres de la Família Reial.

La proposició no de llei que els de Gabriel Rufián han decidit debatre just aquest dia es va presentar el passat mes de juliol, davant l'aparició de les informacions sobre les investigacions judicials obertes a Suïssa sobre les presumptes irregularitats comeses per Rei emèrit, qui a principis de agost decidia fixar la seva residència a Emirats Àrabs.

Aquesta iniciativa persegueix que el Congrés dels Diputats insti el Govern espanyol a «impulsar totes aquelles modificacions reglamentàries de l'ordenament jurídic a fi i efecte que totes les persones siguin efectivament iguals davant la llei i, en conseqüència, hagin de respondre davant l'administració de justícia en les mateixes condicions».

Eliminar la irresponsabilitat

En concret, apel·lant al «principi democràtic i d'igualtat», Esquerra advoca per l'eliminació «completament» de «les prerrogatives d'inviolabilitat i irresponsabilitat que puguin emparar comportaments delictius o irregulars de la persona de el cap de l'estat, la Casa Reial i qualsevol membre de la Corona».