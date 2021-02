El Govern perfila la rebaixa de la sedició i deixa els indults per a l'estiu

Aquesta setmana, en la qual es commemora el 40è aniversari del cop d'estat del 23-F, serà fonamental per al Govern de coalició. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que han renunciat a les reunions de coordinació on participaven els seus equips, tenen previst reunir-se en solitari en els pròxims dies per reconduir els continus i creixents frecs en el si del Govern. El PSOE i Podem coincideixen en el fet que la tensió ha de baixar.

Al mateix temps, els socialistes buscaran acordar per fi amb el PP la renovació d'institucions com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, RTVE i el defensor del poble, un pacte global que ara sembla més pròxim i pot agreujar les disputes amb els morats.

I mentre les forces independentistes negocien a Catalunya el futur Govern català, La Moncloa perfila quins passos fer davant la crisi territorial. La idea, expliquen fonts de l'executiu, és abordar primer la rebaixa del delicte de sedició, al costat d'una nova convocatòria de la taula de diàleg, i després els indults als condemnats per l'1-O.



Problemes amb la reforma

La reforma de la sedició, de la qual es beneficiarien els presos independentistes, resulta problemàtica per al Govern. «Necessitem els vots d'ERC perquè tiri endavant», assenyalen a La Moncloa. I els republicans, fins ara, s'han mostrat crítics amb aquesta iniciativa.

Una manera d'atreure el partit d'Oriol Junqueras seria portar al Congrés no només aquesta modificació, sinó també, i alhora, unes altres ja anunciades del Codi Penal, que afecten els delictes mediambientals i als d'expressió, ara sota el focus després de la condemna al raper Pablo Hasél. Però la decisió no està presa.

«No té per què anar tot en el mateix text. Són coses diferents. El que és lògic seria que la tramitació fos independent, però hem de decidir-ho. Encara estem veient el contingut, l'abast i les dates de la reforma», expliquen des de l'executiu. La intenció, en qualsevol cas, és que la rebaixa de la sedició arribi a la cambra baixa en els pròxims mesos.

Més tard s'abordaran els indults, probablement parcials. Després del duríssim informe de la Fiscalia en contra de concedir-los, falten els escrits del Tribunal Suprem, que, tret que hi hagi una sorpresa excepcional, seran també negatius, i l'Advocacia de l'Estat. Aquest últim, en procedir d'un cos que depèn directament del Ministeri de Justícia, ajudarà a donar pistes sobre què pensa fer l'executiu.

A Podem donen per fet que hi haurà indults. Els socialistes no són tan clars, però fa temps que preparen el terreny per aprovar la mesura. «És molt important superar temps infaustos que ens enrojolen a tots. Quan parlem de Catalunya, ningú està lliure de culpa. Tots hem comès errors. Hem d'aprendre d'ells i mirar cap endavant», va dir Pedro Sánchez a finals de desembre.

Segons el que indiquen algunes fonts del Govern, la intenció del president espanyol és abordar els indults al juny, ja amb la reforma de la sedició aprovada. Però tot està subjecte al Govern que es formi a Catalunya, amb una alta probabilitat que sigui a través d'un pacte entre ERC, Junts per Catalunya i la CUP.



Vincles estrets

Les relacions entre el PSOE i els republicans, més enllà dels atacs durant la recent campanya catalana, continuen essent estretes. Tant Sánchez com Carmen Calvo, la vicepresidenta primera, parlen amb Pere Aragonès, preferit per ser escollit «president».

La taula que reuneix tres dirigents socialistes i tres d'ERC, que va ser l'encarregada de negociar la investidura de Sánchez i la taula de diàleg entre l'executiu i la Generalitat, ha continuat reunint-se durant aquest temps. I després hi ha un altre organisme, molt més discret i amb càrrecs de tipus tècnic, que també agrupa l'executiu i els republicans, per abordar el dia a dia.

Per la seva banda, ERC vol que els indults s'aprovin com més aviat millor. El passat Nadal, alguns dirigents del partit d'Oriol Junqueras van intentar convèncer, sense èxit, destacats membres del Govern perquè es concedís la gràcia abans dels comicis catalans celebrats el passat 14 de febrer. De la reforma de la sedició, de moment, els republicans no en volen parlar.