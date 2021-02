L'Audiència Nacional inicia els tràmits per repatriar els diners suïssos de Bárcenas

Els casos de corrupció acaben relacionant-se entre ells com si fossin vasos comunicants. I mentre s'espera que l'extresorer del PP Luis Bárcenas concreti la seva anunciada col·laboració amb la justícia demà en el cas Púnica o dilluns en el judici de la caixa B del partit, la Sala Penal de l'Audiència Nacional avança en l'execució de la sentència de la primera època de la Gürtel, la relativa als anys1999 i 2005, que el Tribunal Suprem va declarar ferma a l'octubre. A més de l'ingrés a la presó dels condemnats les penes dels quals ho requereixin, com va acordar llavors, el tribunal ha iniciat els tràmits per repatriar els més de 50 milions d'euros bloquejats a Suïssa en comptes del líder de la xarxa corrupta, Francisco Correa, el seu número dos, Pablo Crespo, el mateix Bárcenas i el seu testaferro Iván Yáñez.

La Secció d'Executòries de l'Audiència Nacional va dictar a mitjans de mes un decret en el qual acordava traslladar al ponent la resolució que va suposar la fi del Govern de Mariano Rajoy, amb la moció de censura presentada per Pedro Sánchez, per a cursar una comissió rogatòria a Suïssa amb la intenció de reclamar aquests diners i que es puguin destinar a cobrir la responsabilitat civil i multes a les quals es va condemnar.

Com que tant Francisco Correa com Bárcenas -a través d'l'escrit remès a la Fiscalia Anticorrupció- han mostrat la seva disposició de col·laborar amb la justícia, quan la Sala Penal els comuniqui la seva decisió, ells mateixos podrien accedir voluntàriament al lliurament d'allò reclamat, el que evitaria a l'Audiència Nacional haver de sol·licitar l'ajuda judicial internacional.

Bloquejats en la instrucció

Els diners suïssos que s'atribueixen als condemnats ja van ser bloquejats durant la instrucció del cas Gürtel per fer front a la responsabilitat que es pogués establir en sentència. En diversos comptes s'acumula un total de 50.342.107 euros, dels quals 24.041.213 són els que Correa guardava en comptes gestionats per a ell per Arturo Fasana. Altres 2.248.183 euros pertanyen a Crespo, a través de dues societats.

Pel que fa a Luis Bárcenas, a qui el Suprem va rebaixar la condemna a 29 anys i un mes de presó, l'Audiència Nacional vol repatriar més de 22,8 milions d'euros que guardava en quatre comptes bancaris. L'extresorer mantenia la majoria d'aquests diners en dos dipòsits a nom de l'empresa Tesedul: un a l'entitat Lombard Odier, on hi ha 10.584.701 euros, i un altre a LGT Bank, en què té 11.830.689 euros.