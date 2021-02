Mor l'ambaixador italià al Congo en un atac contra una missió de l'ONU

L'ambaixador italià a la República Democràtica del Congo, Luca Attanasio, va morir ahir en un atac a un comboi del Programa Mundial d'Aliments (PMA) de les Nacions Unides durant una visita a prop de Kanyamahoro, a pocs quilòmetres al nord de la capital regional, Goma, a l'est del país, segons va explicar un portaveu del Parc Nacional de Virunga, el lloc dels fets. El grup va ser atacat cap a les deu del matí en el que es considera que va ser un intent de segrest del personal de l'ONU, segons va explicar el portaveu del parc.

Des del Ministeri d'Afers Exteriors italià es van confirmar les morts de l'ambaixador i un policia que viatjava amb ell: «Amb profund dolor, confirmem la mort a Goma de l'ambaixador d'Itàlia a la República Democràtica del Congo, Luca Attanasio, i d'un carrabiner». Al costat d'ells, va perdre també la vida el conductor del vehicle. El diplomàtic, que va resultar ferit i va poder ser evacuat pels guardes del parc, va morir poc després a causa dels trets va rebre. «Va morir a conseqüència de les seves ferides», va assenyalar una alta font diplomàtica a Kinshasa. Segons el web del ministeri d'Afers Estrangers, Attanasio havia estat el cap de la missió d'Itàlia a Kinshasa des de 2017 i va ser nomenat ambaixador el 2019.

La resposta des d'Itàlia

El ministre italià d'Afers Estrangers, Luigi Di Maio, va expressar el seu «immens dolor» després de conèixer la notícia mentre es trobava en una reunió de ministres d'Exteriors de la Unió Europea a Brussel·les. «He sabut amb gran consternació i immens dolor de la mort avui del nostre ambaixador a la República Democràtica de Congo i d'un carrabiner. Dos servidors de l'Estat que han estat assassinats violentament en compliment del seu deure», va afirmar el cap de la diplomàcia italiana en una nota. Di Maio va afegir que «les circumstàncies d'aquest brutal atac encara no es coneixen i no estalviarem esforços per aclarir els fets». El president de la comissió d'Afers Estrangers de la Cambra dels Diputats, Piero Fassino, també va manifestar el seu «dolor i angoixa» per la mort de l'ambaixador.

Aquest tipus d'accions són habituals a la zona del parc. Desenes de grups armats operen a Virunga i els seus voltants, que es troba al llarg de les fronteres del Congo amb Rwanda i Uganda. Aquests grups han atacat en repetides ocasions els guardaboscos de Virunga.