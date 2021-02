PSOE i PP escenifiquen les últimes tensions abans de tancar el pacte del CGPJ

En el Govern i en el PSOE fa mesos que diuen que tenen tancat un acord amb el PP sobre la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), però que els populars es negaven a fer-ho públic per raons estratègiques, atès que tenien per davant les eleccions catalanes i l'amenaça de sorpasso de Vox. Ara que ha passat el 14-F i que el partit d'ultradreta ha escombrat sobradament els populars a Catalunya, l'equip de Pablo Casado sembla tenir més pressa per tancar un acord d'Estat que li retorni els galons de caps de l'oposició. Però és clar, ha de preparar els seus simpatitzants per al viratge que es disposa a donar i ahir, a primera hora, era el seu secretari general, Teodoro García Egea, qui assegurava que no eren ells els que canviaven de criteri per apropar-se als socialistes, sinó els socialistes els que s'acostaven a ells en permetre que s'exclogui Podem de l'equació.

«Unides Podem està al marge de qualsevol conversa per renovar el CGPJ», va afirmar García Egea a primera hora. «El piròman no pot triar el bomber», va ironitzar el dirigent popular abans de celebrar que el PSOE hagi acceptat la condició imposada pel seu partit de deixar la formació liderada per Pablo Iglesias fora de l'equació per renovar l'òrgan de govern dels jutges.

No obstant això, al PSOE manegen una versió diferent dels fets. El responsable d'organització del partit, José Luis Ábalos, va negar haver exclòs els seus socis i va deixar clar, fins en quatre ocasions, que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, està negociant amb el PP com a representant de «tot» el Govern. «Aquesta relació no l'hem tingut des de partits», va destacar el ministre socialista, encara que no va aclarir si l'acord que assoleixin amb el ?Partit Popular haurà de comptar amb el vistiplau dels seus socis. No obstant això, Ábalos va demanar als conservadors que abandonin l'«obstruccionisme en la ?renovació dels òrgans constitucionals» i que «s'avinguin a un acord sense xantatges i sense vetos».

El tercer en discòrdia va ser el portaveu parlamentari d'Unides Podem, Pablo Echenique, que va assegurar que l'anunci de García Egea és «una notícia falsa» llançada pel PP per «sabotejar la negociació» i evitar que Vox «els acusi de ser la dreta covarda per pactar amb un Govern socialcomunista».

Nomenaments paralitzats

Malgrat aquestes picabaralles d'última hora, cada vegada sembla més proper l'anunci oficial d'un acord per renovar el CGPJ, en funcions des de fa més de dos anys. Bon senyal va ser la decisió de l'òrgan de govern dels jutges de no incloure en el seu ordre del dia del ple que té previst celebrar dijous els nomenaments que tenia pendents al Tribunal Suprem, als Tribunals Superiors de Canàries i del País Basc i altres places menors, informa Ángeles Vázquez.

Fonts de l'òrgan de govern dels jutges van assenyalar que són dos els motius per a això. D'una banda, per actuar amb coherència respecte a les decisions adoptades pel Consell en el mateix sentit el gener de l'any passat i el passat mes de juliol, quan semblava que les negociacions per a la renovació de l'òrgan estaven a punt de fructificar, i, de l'altra, que fins ara els nomenaments realitzats quan el Govern pressionava per frenar-los han comptat amb una majoria incontestable que ara no sembla possible reproduir.

No obstant això, després de conèixer la decisió del president de CGPJ, Carlos Lesmes, vuit vocals -tant del sector conservador com progressista- van registrar una proposta perquè, en compliment del reglament d'aquest òrgan, s'incloguin a l'ordre del dia de ple de dijous les places de l'alt tribunal i els superiors de justícia. Segons El Mundo, els vocals que s'han rebel·lat contra la postura del president són Enrique Lucas, José María Macías, Roser Bach, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballesteros, Victoria Cinto, Vicente Guilarte i María Ángeles Carmona.

Aquests jutges qualifiquen la postura del president del CGPJ d'«incongruent» i discrepen del fet que una qüestió tan important hagi estat adoptada de forma unilateral per Lesmes. «Si es paralitzen els nomenaments ha de ser una decisió adoptada pel ple», van destacar fonts relacionades amb els magistrats que s'han rebel·lat.