Vídeo: L'aterratge del Perseverance a Mart

L'agència espacial estatunidenca NASA va divulgar aquest dilluns el primer vídeo de l'aterratge de Perseverance a Mart i també els primers sons gravats pels micròfons instal·lats en el vehicle espacial, que va descendir a tota velocitat el dijous passat per a posar-se al cràter Jezero del planeta vermell.

Es tracta del primer enregistrament de vídeo "d'una nau aterrant en un altre planeta", va precisar aquest dilluns en roda de premsa Matt Wallace, subgerent del projecte Mars 2020 Perseverance en el Laboratori de Propulsió (JPL) de la NASA, al sud de Califòrnia (els EUA).

El vídeo, van assenyalar els experts de l'agència espacial, evidència la "violenta" operació de descens del robot, que en set minuts des que va creuar la fina atmosfera de Mart va reduir a zero una velocitat de 20.000 quilòmetres per hora amb la qual arribava al planeta.

En unes de les dramàtiques imatges s'observa l'obertura del paracaigudes supersònic després que es desprengués de la càpsula que va transportar el vehicle espacial i també la caiguda de Perseverance produint un núvol de pols ja prop de la superfície de Mart.

Les càmeres d'alta definició a bord del robot van aconseguir gravar l'acció des del moment de l'inflat del paracaigudes fins al procés de descens íntegrament.

El metratge, pres per diverses càmeres instal·lades a la càpsula que va transportar el vehicle i en la mateixa Perseverance, comença a 11 quilòmetres (7 milles) sobre la superfície i acaba amb l'aterratge del "rover" al cràter Jezero.

El divendres passat la NASA ja havia divulgat les primeres fotografies a color de la superfície marciana preses pel Perseverance i ahir va divulgar moltes altres, entre elles una en la qual es veuen escampats en el terreny el "rover", la càpsula que el va transportar, la grua aèria que el va baixar suaument , coneguda com "Skycrane" i el paracaigudes.

El so del silenci

"Perseverance recentment està començant i ja ha proporcionat algunes de les imatges més icòniques en la història de l'exploració espacial", va manifestar a la premsa Steve Jurczyk, administrador de la NASA.

Va agregar que el fet reforça "el notable nivell d'enginyeria i precisió que es requereix per a construir i volar un vehicle al planeta vermell", el cinquè "rover" que la NASA posa a Mart.

Dels vídeos es desprenen "milers" d'imatges que estan sent analitzades pels científics de la NASA, que ja van començar a classificar les roques que han vist, entre elles, lleugeres, perforades, fosques i regolita.

El cràter Jezero va ser triat per la NASA perquè es creu que va ser un llac en el qual desembocava un riu i per tant pot ser ric en microorganismes fòssils, entre elles pedres volcàniques que faciliten la lectura de l'edat.

Durant la roda de premsa, l'agència federal va divulgar també "els primers sons gravats a la superfície de Mart" captats el passat 20 de febrer gràcies a la incorporació en el "rover", per primera vegada, de dos micròfons.

En el primer segment s'escolta el vehicle espacial i un fort soroll del vent, i en el segon una mica de vent, però principalment un silenciós Mart.

A més de les noves interpretacions sobre la superfície marciana i les seves roques, les imatges derivades del vídeo, especialment les de l'aterratge serviran per a la seva anàlisi durant "anys i anys" d'aquestes perilloses maniobres d'aterratge.

Allen Chen, líder d'entrada, descens i aterratge de Perseverance, va dir que encara que es "va comportar com era l'esperat", van observar uns tres detalls que s'han d'analitzar i millorar, un d'ells relacionat amb el paracaigudes supersònic.

"Puc veure aquests vídeos durant hores i continuar veient coses noves cada vegada", va manifestar Chen.

Els equips de la missió en JPL van recollir 30 gigaoctets de dades i més de 23.000 imatges del vehicle descendint a la superfície.

Van manifestar que es troben actualment en una revisió exhaustiva de tots els seus sistemes i instruments, entre ells l'helicòpter Ingenuity Mars, que farà el primer vol controlat i amb motor en un altre planeta si tot funciona bé.

Perseverance, que va sortir de la Terra el juliol de 2020, porta a més un aparell que transformarà el diòxid de carboni, que suposa un 96% de l'atmosfera marciana, en oxigen, això per a la respiració d'astronautes en futurs viatges tripulats i com a propulsor de coets per a tornar a la Terra.

El robot té la tasca de buscar vida antiga, prendre mostres, estudiar la geologia i clima del planeta vermell i preparar el camí per a un viatge tripulat.