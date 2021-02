Iglesias acusa el PSOE de tensar el Govern en «trair» els acords sobre els lloguers

La batalla principal dins de la coalició de Govern és ara la regulació dels preus dels lloguers. Després d'una setmana en què les friccions entre els socis no han deixat d'anar a més, el vice-president segon de l'executiu, Pablo Iglesias, va acusar ahir els socialistes de «trair» l'acord al qual van arribar a l'octubre per regular el mercat de l'habitatge. El líder d'Unides Podem va assegurar que gestos com aquest només serveixen per «tensar» el Govern.

Abans de l'acte commemoratiu del 40 aniversari del 23-F, Iglesias va mostrar el seu malestar amb els seus socis per «incomplir els acords». El vicepresident segon es referia al pacte que va signar amb el PSOE per regular el preu dels lloguers en aquells mercats tensionats. Socialistes i morats van arribar a aquest acord a mitjans d'octubre, quan Iglesias va amenaçar de no donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat si no s'incloïa aquesta mesura.

No obstant això, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va rebutjar dilluns passat establir un control dels preus del lloguer en la futura Llei d'Habitatge. El dirigent socialista, en canvi, va advocar per promoure incentius fiscals. «Allò pactat obliga», li va respondre la secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, Ione Belarra, una de les dirigents del partit morat més crítiques amb el PSOE.

Iglesias va insistir que s'ha de complir el que s'ha pactat. «Aquest executiu no existeix perquè ens portem molt bé, sinó perquè hi ha un acord de Govern amb compromisos. Un d'aquests compromisos és que cal regular els lloguers», va explicar. «És un error tensar el Govern plantejant que es pot incomplir un acord o que es pot trair la paraula donada», va sentenciar, en un avís als seus socis.

L'advertència no va ser tinguda en compte pel sector socialista del Govern. Després del Consell de Ministres, la portaveu, María Jesús Montero, no va mostrar especial pressa per arribar a un acord amb Podem. També va admetre que hi ha «discussió» sobre les eines per regular el mercat de lloguer, però les va minimitzar, donant per fet que hi haurà pacte.