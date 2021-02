Lió prohibeix la carn als menús de les escoles

Un menú escolar sense carn per a les escoles de Lió ha creat controvèrsia a França, on s'han enfrontat els ecologistes, que governen aquesta ciutat, i part de l'executiu d'Emmanuel Macron, crític amb la mesura per considerar que perjudica la ramaderia. En vigor des de dilluns, el menú sense carn és una iniciativa de l'alcalde de Lió, l'ecologista Grégory Doucet, qui pensa que un menú únic amb verdures i peix no només és més sostenible, sinó que contribueix millor a combatre la COVID als centres educatius.

Doucet, elegit regidor durant l'«onada verda» que va situar l'ecologisme al capdavant de diverses grans ciutats franceses a les municipals de 2020, argumenta que s'empra menys temps en els menjadors quan es dóna una sola opció en els àpats. Segons l'Ajuntament, aquesta sola opció sense carn es deu al fet que s'adapta millor a les necessitats dels alumnes, ja que alguns no la ingereixen per motius religiosos (musulmans i jueus, per exemple, no mengen porc i demanen que la resta d'animals sigui sacrificat segons certs ritus).

Tot i que la mesura sigui temporal, en principi fins al mes d'abril, diversos ministres del Govern francès la van criticar, entre ells el titular d'Interior, Gérald Darmanin, de l'ala dreta de l'Executiu i que ocupa un dels llocs claus de l'administració de Macron. «A més de ser un insult per als agricultors i carnissers francesos, veiem la política elitista i moralista dels Verds, deixant de banda les classes populars. Molts nens només poden consumir carn als menjadors escolars. Una ideologia escandalosa», va dir a Twitter Darmanin.

«No inculcar ideologia»

Altres ministres, encara que de manera menys efusiva que Darmanin, també van criticar la mesura. El titular d'Agricultura, Julien Denormandie, va demanar «no inculcar ideologia» en els menús dels nens, mentre que el portaveu governamental, Gabriel Attal, va instar a deixar als pares la llibertat d'elecció en aquest assumpte.