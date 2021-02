Més de 250.000 espanyols ja han demanat el nou estatus al Regne Unit

«Volem que us quedeu», aquesta és la frase que han repetit en nombroses ocasions els ministres del Govern britànic als ciutadans de la Unió Europea (UE) que resideixen al país. Tot i que el nombre d'europeus que es traslladen al Regne Unit ha anat a la baixa des del referèndum del Brexit el 2016, Juan García va decidir aquest mateix any anar-se'n a Cambridge per aprendre anglès i trobar feina i no han tornat. «Les oportunitats laborals eren moltíssimes més que les que trobava a Espanya», explica Juan. El 2019, els ciutadans de la UE residents al Regne Unit eren al voltant de 3,7 milions, el 5,5% dels habitants al país, segons l'Oficina d'Estadístiques Nacional de país, la majoria d'ells residents a Anglaterra. Fins ara, més de 250.000 espanyols ja han sol·licitat el nou estatus que necessiten per romandre al país després del Brexit.

Va ser el 2019 quan el Govern va llançar l'estatut d'assentament pel qual els ciutadans de Suïssa, l'Espai Econòmic Europeu i la Unió Europea que resideixin al país des d'abans del 2021 podien mantenir tots els seus drets tal com estaven abans que el Brexit s'oficialitzés, sense tenir en compte l'existència o no d'un Acord de Retirada amb la UE. Aquest pla continua vigent i el termini per aconseguir el nou estatus finalitza el 30 de juny. Qui no l'hagi obtingut llavors, perdrà els drets dels quals gaudia abans del Brexit.