El paracaigudes del Perseverance amagava un missatge ocult

El paracaigudes gegant que va servir per frenar el "rover" Perseverance de la NASA a la seva arribada a Mart portava un curiós missatge ocult en la seva tela.



Aquesta imatge amb text va ser presa per una càmera orientada cap al paracaigudes instal·lada a bord de la cuirassa protectora posterior del Perseverance de la NASA durant el seu descens cap al cràter Jezero del planeta Mart el 18 de febrer de 2021.





