La Fiscalia demana obrir peça separada per la mainadera d'Irene Montero

La Fiscalia de Madrid ha sol·licitat al jutge d'instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga l'anomenat cas «Neurona» sobre els comptes electorals de Podem, que obri una nova peça separada per indagar en nous fets aportats a la seva denúncia inicial per l'exresponsable de Compliment Normatiu del partit Mónica Carmona relatius a la utilització per part de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, d'una treballadora del partit com a mainadera particular dels seus fills.