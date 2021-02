Troben una ovella salvatge amb 35 quilos de llana

Una ovella salvatge va ser rescatada a Austràlia amb 35 quilos de llana sobre el llom a causa que no havia sigut esquilada feia anys. L'animal, batejat com Baarack pels rescatadors, va ser trobat en un bosc del país oceànic. Estava malalta i cega per la pesant llana, que li tapava els ulls.

Baarack va ser trobada en un bosc a l'estat de Victòria, des d'on va ser portada a un refugi d'animals al nord de Melbourne, segons va dir a principis de febrer a Facebook l'associació que la va atendre. «No podia creure que realment hi hagués una ovella vivint sota de tota aquesta llana», va dir Pam Ahern, fundadora d'Edgar's Mission Farm Sanctuary, a la televisió Nine News.

No és el rècord

Segons ella, Baarack era «un be jove que es va extraviar i no va tornar mai», raó per la qual el seu abric no va ser tallat durant gairebé cinc anys.

Des de la protectora, creuen que Baarack no sempre va ser una ovella salvatge, ja que té marcades les orelles, però sembla que les plaques van ser arrencades pel velló que li cobria la cara.

La protectora ha comprovat que el seu pesant abric és de pura llana d'ovella. Al pobre animal no l'havien esquilat en anys, així que la tasca va costar una bona estona. «Les ovelles han de ser esquilades almenys una vegada a l'any, altrament, el velló continuarà creixent i creixent». Baarack tenia molt poc pes i, a causa de tota la llana que li envoltava la cara, amb prou feines podia veure-s'hi.

Baarack, no obstant, no va aconseguir el rècord mundial que ostentava Chris, el seu compatriota, ja mort. Aquest últim havia sigut notícia el 2015 al tallar-li un velló d'uns 41 quilos.

No obstant, Baarack va tenir el seu apogeu, ja que el vídeo de com el van esquilar va obtenir més de 2,5 milions de visites a TikTok.