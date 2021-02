Espanya podria vacunar 10 cops més si arribessin les dosis

L'escassetat de vacunes impedeix posar en marxa els plans d'immunització massius. Mentrestant, el repartiment de les dosis s'ha d'anar adaptant sobre la marxa a retards, imprevistos i peculiaritats de cada vacuna. En les primeres vuit setmanes de campanya a Espanya s'ha repartit una vacuna a almenys al 4% de la població i s'han administrat les dues dosis corresponents a prop del 3% dels ciutadans.

«El sistema sanitari ha demostrat que disposa de prou múscul per gestionar una cosa tan ingent com una campanya de vacunació massiva. El neguit ve perquè el ritme d'arribada de vacunes no és l'esperat i tampoc sabem quan millorarà la situació», argumenta Amos José García Rojas, president de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV). «El sistema sanitari està preparat per posar 10 vegades més vacunes que fins ara. El problema torna a ser la falta de vacunes i la incertesa que comporta no saber com i quan arribaran», reafirma Jaume Sellarès, vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

Malgrat tot, les vacunes també comencen a dibuixar la seva pròpia corba. El nombre de persones vacunades ha superat ja el nombre d'infectats pel virus. És una xifra que convida a l'esperança, ja que l'efecte d'aquests medicaments ja s'està traduint en un descens dels contagis i la mortalitat a les residències d'avis. Les immunitzacions ja estan evitant entre 500 i 600 morts al mes en els geriàtrics catalans.