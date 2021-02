Els EUA acusen el príncep hereu saudita d'aprovar l'assassinat de Khashoggi

El príncep hereu i governant de facto de l'Aràbia Saudita, Mohammad bin Salman, va aprovar l'assassinat el 2018 del periodista Jamal Khashoggi, segons un informe dels serveis d'intel·ligència dels Estats Units filtrat als mitjans.

Els mitjans nord-americans van indicar que s'espera que l'informe sigui publicat pel Govern i que es sustenta principalment en indagacions de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA). «La divulgació pública de l'informe marcarà un nou capítol en les relacions dels Estats Units amb l'Aràbia Saudita, i una diferència clara en la política del president Joe Biden i la de l'expresident Donald Trump», va explicar la cadena de televisió NBC, que va dir haver tingut ja accés a l'informe el 2018.

La portaveu de la Casa blanca, Jane Psaki, va explicar que el Govern de Biden comunicarà les conclusions al rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, en lloc de fer-ho al seu fill, i el president Biden va assegurar més tard que havia llegit el document, encara que no va confirmar la seva publicació.

Khashoggi, de 59 anys, treballava com a columnista per al diari nord-americà The Washington Post quan va anar afer un tràmit al consolat saudita a Istanbul (Turquia) el 2 d'octubre de 2018. Allà, segons fonts nord-americanes, va ser assassinat per agents de l'Aràbia Saudita. El seu cos va ser esquarterat i mai s'han trobat les restes.

El Govern saudita inicialment va negar tota responsabilitat en la mort de Khashoggi, però més tard va explicar que el periodista va ser assassinat accidentalment per agents que buscaven extraditar-lo. La versió oficial de l'Aràbia Saudita és que aquests agents, vinculats estretament amb el príncep Bin Salman, van actuar pel seu compte i que el governant no va estar involucrat.

A l'Aràbia Saudita, vuit individus van ser condemnats per la mort de Khashoggi i cinc d'ells van ser sentenciats a la pena capital. Més tard aquestes sentències van ser commutades.