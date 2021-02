El rei Joan Carles paga més de 4 milions a Hisenda en una segona regularització

El rei Joan Carles ha fet una segona regularització fiscal per rendes no declarades durant diversos exercicis que sumen més de vuit milions d'euros de pagaments en espècie, pels quals ha abonat més de quatre milions a Hisenda, segons una informació divulgada ahir pel diari El País citant fonts coneixedores de l'operació.

En concret, el rei emèrit ha presentat una declaració voluntària davant l'Agència Tributària per vuit milions d'euros en concepte de vols d'una companyia de jet privats pagats fins al 2018 per la fundació Zagatka, propietat del seu cosí Álvaro de Orleans, segons l'esmentat diari.

El rei emèrit apareixia com a beneficiari d'aquesta fundació. Casa Reial va explicar que Joan Carles I desconeixia aquesta informació i va afegir que, si efectivament era així, renunciava a ella. Així, el passat mes de juny la fundació va modificar els seus estatuts i va suprimir el monarca i els seus tres fills com a beneficiaris. Des de llavors, només consten com a únics beneficiaris dels seus fons Álvaro de Orleans i el seu fill Andrés.

Álvaro de Orleans va assegurar a El País el passat mes de febrer en una entrevista a Ginebra que «he pagat molts vols al rei emèrit, però no sóc el seu testaferro». El cosí i amic de Joan Carles I assegurava que ho va fer per protegir la vida privada del monarca i continuar amb la tradició familiar dels Orleans d'ajudar la monarquia espanyola.

Joan Carles I ja va fer un pagament a l'Agència Tributària de 678.393 euros el passat 9 de desembre, quatre mesos després de la seva sortida d'Espanya, en relació a l'ús de targetes bancàries per part del propi rei emèrit, la reina Sofia de Grècia i diversos dels seus familiars més directes, amb fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, que està sent investigat per la Fiscalia del Suprem. Aquesta quantitat correspon a un deute tributari de 2016 a 2018, quan ja havia abdicat i perdut la inviolabilitat. Amb aquest pagament, Joan Carles I reconeixia el frau però, en avançar-se a presentar la regularització abans que se li comuniqués l'obertura de la investigació, intentava eludir el delicte fiscal.

Tres investigacions

A principis del mes de novembre, la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, va revelar l'existència d'una tercera investigació relativa al rei emèrit, i de la qual s'ocuparà, de la mateixa forma que les dues anteriors, la Fiscalia del Tribunal Suprem amb la col·laboració del fiscal en cap Anticorrupció Alejandro Luzón.

Aquesta tercera línia d'investigació s'uneix a les altres dues ja obertes al monarca, la primera per possibles comissions procedents de l'AVE a la Meca i que previsiblement serà arxivada pel que fa al pare de Felip VI per no trobar indicis que es puguin perseguir respecte d'aquest aforat.

El segon expedient és el relatiu a pagaments amb una targeta de crèdit dels que es podrien haver beneficiat Joan Carles I i altres membres de la seva família sense ser titulars del compte associat a aquest mitjà de pagament.

Javier Sánchez Junco, advocat de Joan Carles I, ha mantingut contactes amb Hisenda per a aquesta nova regularització. L'endarreriment es deu la dificultat del rei emèrit i dels seus assessors per fer aflorar la milionària quantitat que ha hagut d'abonar.