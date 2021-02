El Senat dels EUA només ha confirmat 9 dels 23 membres del Govern de Biden

El president dels Estats Units, Joe Biden, porta més d'un mes en el poder, però té el Gabinet a mitges, ja que el Senat només ha confirmat 9 dels seus 23 membres i té en dubte almenys un. El mateix Biden va lamentar tenir tan pocs dels seus nominats asseguts al voltant de la taula del Gabinet. A hores d'ara, la majoria de presidents anteriors tenien el Gabinet complet, però el bloqueig dels republicans a l'inici del mandat, el judici polític contra Trump i la feble majoria demòcrata han retardat la seva composició.

En comptar els demòcrates amb 50 escons al Senat, els mateixos que els republicans, Biden no es pot permetre ni una sola deserció a les seves files en les votacions estratègiques, un delicat equilibri que de ben segur el perseguirà durant la seva gestió. Així, la nominació de Neera Tanden, directora de l'Oficina d'Administració i Pressupost dels EUA, no va prosperar per la deserció d'un senador demòcrata.