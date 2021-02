Tens entre 45 i 79 anys? Aquesta és la vacuna de la Covid que et correspon

El Ministeri de Sanitat ha publicat la quarta actualització de l''Estratègia de vacunació davant la Covid a Espanya', després de l'acord assolit per la Comissió de Salut Pública, en el qual s'estableix que les persones amb menys de 55 anys que hagin passat la infecció, tant de manera simptomàtica com asimptomàtica, només rebran una dosi sis mesos després de la infecció.

Segons especifica el document, en qualsevol cas, no serà necessària la realització de proves serològiques ni abans ni després d'aquestes vacunacions per verificar si es tenen anticossos contra la Covid.

Majors de 55 anys infectats

L'actualització inclou també les recomanacions de vacunació de les persones amb infecció prèvia per coronavirus, tant asimptomàtiques com simptomàtiques. Després de la revisió dels estudis clínics existents es recomana en els més grans de 55 anys amb diagnòstic d'infecció que han rebut la primera dosi, la inoculació de la segona quan estiguin completament recuperades i hagi finalitzat el període d'aïllament.

Els grups que rebran Pfizer-BioNTech i Moderna

D'altra banda, s'inclou com a novetat els següents grups a vacunar amb les vacunes de Pfizer-BioNTech i Moderna: persones de 70 a 79 anys (grup 5B), de 60 a 69 (grup 5 C), les de menys de 60 amb condicions de risc alt de Covid greu (grup 7) i d'edats compreses entre els 56 i 59 (grup 8).

«La definició dels esmentats grups s'ha realitzat en previsió d'una disponibilitat de dosi de vacunes més gran en el segon trimestre de l'any», explica Sanitat.

Els de 45 i 55 anys seran immunitzats amb AstraZeneca

Els de 45 i 55 anys seran immunitzats amb AstraZeneca. A més, el document apunta que amb les vacunes de AstraZeneca, una vegada completada la vacunació a col·lectius amb funció essencial per a la societat ja prioritzats, s'administrarà a les persones d'entre 45 i 55 anys d'edat, que seran considerats el grup 9.

El risc de mort augmenta a partir dels 60 anys

El document recorda que el principal factor de risc d'hospitalització i mort per Covid-19 és l'edat superior als 60 anys i que va augmentant a mesura que l'edat és més gran. Per això, ressalta que, «basat en els principis de necessitat i equitat, s'ha de començar a vacunar al més aviat possible les persones de més edat que no estan institucionalitzades».

L'actualització fa també èmfasi en què resulta «imprescindible» considerar el principi de solidaritat perquè les vacunes que tenen eficàcia acreditada en els grups de més edat «arribin a aquestes persones, tenint en compte que totes les vacunes disponibles a Espanya són segures i eficaces».

