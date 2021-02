Troben en un pis de Mallorca l'esquelet d'un home mort fa uns cinc anys

La Policia va trobar dilluns passat en un pis de Cala Major, a Palma, l'esquelet d'un home que portaria mort uns cinc anys. Segons els primers indicis, l'home, de 55 anys, va morir per causes naturals i ningú l'ha trobat a faltar durant tots aquests anys.

Diversos veïns van avisar a la Policia Local de Palma perquè feia molt de temps que no veien un resident que, a més, no contestava al timbre. Al lloc van acudir diverses patrulles de Policia Local i Policia Nacional. Van trucar reiteradament a la porta i ningú va contestar, però un dels veïns va lliurar una clau, que l'habitant li havia prestat diversos anys enrere. Els policies van entrar en el domicili i van descobrir en el saló l'esquelet d'un home.

El cadàver estava vestit i recolzat en un sofà, completament consumit. Estava envoltat de nombroses ampolles de cervesa i paquets de tabac. Tot el pis estava cobert de brutícia. Al lloc es van desplaçar agents de la Policia Científica i una comissió judicial, amb un forense, que va indicar que podria portar mort uns cinc anys. En principi no van aparèixer senyals de violència i tot apuntava al fet que va poder morir per causes naturals.

La Policia ha iniciat gestions per identificar al mort i confirmar que es tracta de l'home que residia en el pis, tot i que l'avançat estat de descomposició del cos obligarà a fer-ho mitjançant proves d'ADN.