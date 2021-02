Vox anuncia que no avalarà cap iniciativa més del Govern andalús

El portaveu de Vox al Parlament andalús, Alejandro Hernández, va anunciar ahir davant del Ple del Parlament que el seu grup deixarà de donar suport a més iniciatives del Govern andalús de PP-A i Ciutadans (Cs), presidit per Juanma Moreno, fins que no implanti l'anomenat «pin parental» (autorització expressa dels pares per a la participació dels seus fills en activitats educatives complementàries) a la comunitat autònoma, en pensar que s'ha trencat la «confiança».