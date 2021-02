Geòrgia, l'exrepública soviètica que viu en una inestabilitat perpètua

A Geòrgia, una petita exrepública soviètica d'història plena de sobresalts, els ànims polítics solen estar encesos, amb cícliques protestes al carrer i una perenne sensació d'inestabilitat surant a l'ambient. Al juny de l'any passat, milers de persones van sortir al carrer per protestar contra l'irrespectuós comportament exhibit per Serguei Gavrilov, un diputat comunista rus, durant una visita oficial. Un any abans, desenes de milers de joves es van apoderar del centre de Tbilisi, la capital, per expressar la seva indignació per unes agressives batudes policials a locals nocturns. En les gairebé tres dècades transcorregudes després de la independència, el país ha patit almenys tres conflictes armats, en els quals va perdre prop del 20% del seu territori nacional a mans de governants separatistes avalats des del Kremlin.

L'últim episodi en la turbulenta història recent de Geòrgia ha estat l'accidentada detenció del principal líder de l'oposició, Nika Melia, juntament amb una vintena de partidaris el passat 23 de febrer, acusat d'incitar a l'assalt del Parlament fa dos anys. L'arrest ha provocat les crítiques unànimes no només de oenagés, sinó també dels EUA i la UE, que han instat les parts a solucionar les seves diferències mitjançant «negociacions».

L'acció policial també ha passat factura al partit governamental, Somni Georgià. Dies abans, el primer ministre georgià, Giorgi Gajaria, un home que s'havia guanyat reputació de bon gestor durant la pandèmia de COVID-19, va presentar la seva renúncia per les seves diferències irreconciliables amb els seus coreligionaris al voltant del tractament del dirigent opositor, a qui preferia mantenir en llibertat de moment per evitar que hi hagués una polarització del país. «No vaig poder arribar a un consens amb el meu equip i vaig dimitir», es va justificar.

El seu substitut en el càrrec, Irakli Garibashvili, va culminar la tasca de penetrar a la fortificada seu del Moviment Nacional Unit, la formació política de Melia, i enviar a la presó l'opositor, desencadenant una nova onada de protestes.