La jutge ordena buscar l'home amb qui va contactar Anglés durant la seva fugida

La instructora del cas Alcàsser ha ordenat a la Policia que busqui un treballador d'una agència de transports que, segons alguns testimonis, va parlar per telèfon amb Antonio Anglés al març de 1993, quan l'assassí fugia de la Justícia a bord del vaixell City of Playmouth, amb rumb a Irlanda.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 6 d'Alzira, a més, ha ordenat la unió a la causa judicial d'una fotografia exhibida per la Policia a un mariner de l'esmentat vaixell mercant i l'interrogatori com a testimoni d'aquest mariner i el d'altres dos membres de la tripulació, igualment en qualitat de testimonis.

Aquesta decisió es produeix després que l'Audiència de València acceptés un recurs de l'acusació popular en aquest cas, exercida per l'Associació Clara Campoamor, sol·licitant aquestes proves.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana van informar de la resolució, però van aclarir que les diligències no suposen reactivar la investigació, que no ha estat mai tancada.

La instructora va emetre fa un any una ordre europea de recerca per a sol·licitar la col·laboració de les autoritats del Regne Unit sobre la suposada fugida en vaixell d'Anglés. El jutjat havia rebut un informe policial on es sol·licitaven nous interrogatoris a testimonis, concretament a membres de la tripulació del vaixell des del qual suposadament va fugir l'assassí.

El capità del vaixell City of Playmouth, en el qual suposadament va viatjar com a polissó l'assassí de les tres adolescents d'Alcàsser, havia dit en un programa televisiu a La Sexta que un membre de la seva tripulació podria haver ajudat Anglès a escapar, i la jutge va ordenar prendre declaració al mariner.

De les declaracions del mariner i del capità es va deduir que Anglés va mantenir una conversa telefònica amb un treballador d'una companyia de transports des del propi vaixell. A més, pel que sembla, un membre de la tripulació el va arribar a fotografiar.

L'acció popular va demanar a la jutge la localització d'aquesta fotografia i la identificació de l'empleat de la companyia de transports, diligències que la magistrada va rebutjar i que la Secció Tercera de l'Audiència Provincial ha considerat oportunes, a petició de l'esmentada associació.

Els magistrats de l'Audiència entenen que aquestes diligències «tenen una finalitat útil i pertinent per a la localització de l'investigat i resulten proporcionades a lat gravetat dels fets».