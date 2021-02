Sánchez i Casado tornen a creuar-se retrets pel bloqueig del Poder Judicial

Tant el Govern com el PP havien enviat senyals aquests últims dies que la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i d'altres òrgans constitucionals estava a punt de completar-se. Superats els dos anys de bloqueig per part del partit de Pablo Casado, la Moncloa i el cap de l'oposició es disposaven a signar el seu primer gran pacte, després del pròleg que va suposar dijous l'acord sobre la nova cúpula de RTVE. No obstant això, a la matinada d'ahir, després un altre llarg dia de reunions i trucades de telèfon, ambdues parts van fer saber, en un missatge comú pactat, que hi ha «esculls» que impedeixen assolir l'acord per ara. Pedro Sánchez i Casado es van creuar retrets mútuament. El primer el va acusar de posar «vetos»; el segon, de «polititzar» la justícia.

«Quan es busca un acord, les parts tenen la certesa que hauran de renunciar a alguna cosa, sense vetos, buscant amb coratge el pacte a través del diàleg», va sentenciar el president de Govern en una roda de premsa a la Moncloa. «El PP havia optat pel camí de la moderació, de l'acord i del diàleg. Avui el que hem vist és tot el contrari, un PP que uns dies diu unes coses i altres fa la contrària», va insistir. Sánchez va demanar als populars que «recapacitin» i demostrin que l'acord sobre RTVE «no ha estat flor d'un dia».

El xoc

Casado va convocar al matí els seseus col·laboradors del comitè de direcció per explicar-los l'estat de la qüestió. Els va dir que el principal problema és que el PSOE manté la seva proposta de designar com a vocals el jutge José Ricardo de Prada, que va treballar en el cas Gürtel, i Victoria Rosell, actual delegada contra la Violència de Gènere. El PP els veta tots dos per considerar-los afins a Podem. «Quan Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s'aclareixin en les seves baralles internes, que ens ho diguin», els va deixar anar Casado als seus. A Gènova consideren que el vicepresident morat no abandona la seva obstinació amb aquests dos noms perquè està fent pagar al cap de l'Executiu els seus últims enfrontaments per les polítiques d'igualtat i d'habitatge.

Segons els conservadors, Prada no ha estat elegit pels seus companys dins del torn judicial ni ha recollit avals per a això. Pel que fa a Rosell, Casado creu que això seria permetre «portes giratòries entre política i justícia». «Cap polític pot ser vocal del CGPJ com ha passat fins ara», assegura el líder del PP.

Sánchez no va voler fer referència directa a Prada i Rosell, encara que de manera implícita sí que va confirmar que formen part del problema quan els periodistes es van referir en diverses ocasions a ells dos i el cap de l'Executiu, en una de les respostes, va comentar que «els noms que es posen damunt de la taula no deixen de ser persones amb una vàlua professional».

Podem responsabilitza el PP del nou distanciament per considerar que busca la seva pròpia «supervivència» davant els diferents casos de corrupció que l'afecten. Segons el president del grup parlamentari, Jaume Asens, la veritable raó del bloqueig no és Podem, «es diu cas Lezo, cas Púnica, cas Kitchen o Bárcenas».

L'equip negociador

Les converses han estat encapçalades pel secretari general de la Presidència del Govern, Félix Bolaños, i el secretari general del PP, Teodoro García Egea. El representant dels populars va assegurar a l'inici d'aquesta setmana que el Govern havia atès la seva petició i que el partit de Pablo Iglesias havia quedat fora de la negociació, però tant des de la part socialista de l'Executiu com des del mateix PSOE es va aclarir que qui negociava en nom del Govern ho feia en representació dels dos socis que el conformen, socialistes i morats. També des de Podem es va admetre que estaven molt tranquils, ja que confiaven en la lleialtat dels socialistes en aquest assumpte.

El PP va voler reactivar la negociació la setmana passada, un cop superades les eleccions al Parlament. Casado temia donar-li una arma a Vox, que es manifesta contrari al fet que els dos grans partits «es reparteixin els jutges». Malgrat ajornar aquest acord amb el Govern, els ultres han apallissat els populars a Catalunya. Alhora, també s'està negociant la renovació del Tribunal Constitucional, el Defensor de el Poble o el Tribunal de Comptes.