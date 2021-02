Un iceberg de la mida de l'àrea metropolitana de Londres es desprèn a l'Antàrtida

Un enorme iceberg de 1.270 quilòmetres quadrats, la mida de l'àrea metropolitana de Londres o del doble de l'àrea metropolitana oficial de Barcelona, s'ha desprès de la plataforma de gel Brunt de 150 m de gruix, gairebé una dècada després que els científics del British Antarctic Survey (BAS) detectessin per primera vegada el creixement d'esquerdes en el gel.

La plataforma de gel Brunt és la ubicació de l'estació d'investigació Halley d'aquesta institució britànica. Els científics de BAS, que han estat esperant el despreniment durant almenys una dècada, estimen que és poc probable que l'estació se'n vegi afectada. L'equip de 12 persones que treballava a la instal·lació va ser desallotjat per avió a mitjans de febrer.

La primera indicació que el despreniment de l'iceberg era imminent es va produir el novembre del 2020 quan una nova esquerda, anomenada North Rift, es va dirigir cap a una altra gran esquerda a prop de Stancomb-Wills Glacier Tongue, a 35 km de distància. North Rift és la tercera esquerda important a la plataforma de gel que s'obre en l'última dècada.

Durant el gener, l'esquerda va avançar cap al nord-est a una velocitat de fins a un quilòmetre al dia, tallant la plataforma de gel flotant de 150 m d'espessor. L'iceberg es va formar quan l'esquerda es va eixamplar diversos centenars de metres en unes quantes hores el 26 de febrer al matí, alliberant-lo de la resta de la plataforma de gel flotant.

L'estructura d'aquesta vasta plataforma és complexa i l'impacte dels esdeveniments de «parts» és impredictible, ha explicat BAS. El 2016, la institució va prendre la precaució de ressituar l'estació de recerca Halley a 32 quilòmetres terra endins. Des del 2017, només s'ha enviat el personal a l'estació durant l'estiu antàrtic, perquè durant els mesos d'hivern l'evacuació seria difícil. Les esquerdes Chasm 1 i Halloween Crack no han crescut en els últims 18 mesos.



Anys de preparació

«Els nostres equips a BAS han estat preparats per al naixement d'un iceberg de Brunt Ice Shelf durant anys. Monitorem la plataforma de gel diàriament utilitzant una xarxa automatitzada d'instruments GPS d'alta precisió que envolten l'estació i mesuren com es deforma i es mou la plataforma de gel. També utilitzem imatges de satèl·lit de l'ESA, la NASA i el satèl·lit alemany TerraSAR-X. Totes les dades s'envien a Cambridge per analitzar-les, per la qual cosa sabem el que està passant fins i tot a l'hivern antàrtic, quan no hi ha personal a l'estació, està completament fosc i la temperatura cau per sota de menys 50 graus», ha afirmat en una nota Jane Francis, directora de British Antarctic Survey.

«En les pròximes setmanes o mesos, l'iceberg es pot allunyar o podria encallar i mantenir-se a prop de Brunt Ice Shelf. L'estació Halley està ubicada terra endins de totes les esquerdes actives, a la part de la plataforma de gel que es manté connectada al continent. La nostra xarxa d'instruments GPS ens donarà una alerta precoç si el despreniment d'aquest iceberg provoca canvis en el gel al voltant de la nostra estació», ha dit.