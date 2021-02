Intervingudes 272 festes il·legals aquest cap de setmana a Madrid

La Policia Municipal de Madrid ha intervingut aquest cap de setmana 272 festes il·legals a la capital, 81 divendres i 191 la nit d'aquest dissabte, segons han informat fonts policials. Els agents, en col·laboració amb Policia Nacional, van desallotjar una festa a un local del districte de Villaverde 65 persones a l'interior, fumant catximbes, sense mascaretes i sense respectar les distàncies de seguretat. El local, on hi havia música i DJ, estava atapeït i amb l'ambient molt carregat pel vapor de les catximbes. La Policia va denunciar 42 persones i va aixecar una acta per incompliment de l'activitat del local.





Desalojados dos locales en #VilladeVallecas y #Villaverde (este con #PoliciaNacional) en los que las personas congregadas no respetaban la distancia de seguridad, no usaban mascarillas y algunos consumían sustancias estupefacientes#Responsabilidad#LaPoliciaDeTuCiudad pic.twitter.com/6NSFv9ENUn — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) February 28, 2021

A Vila de Vallecas els agents van identificar 45 persones que estaven ballant, fumant i en alguns casos consumint substàncies estupefaents. Es van intervenir 12 grams de substàncies polsoses, 3 bosses d'haixix i 8 cabdells de marihuana. Els agents van interposar 90 denúncies per infraccions per incompliment de les restriccions per la covid, 45 per no respectar la distància, 45 per no portar mascareta i sis per consum de substàncies estupefaents.