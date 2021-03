La nova vida de Donald Trump: golf, notícies i plans de revenja

Ja no mana al Despatx Oval, però Donald Trump segueix regnant al Partit Republicà, ara des de Florida, i almenys a Mar-a-Lago segueix sent president, literalment, encara que sigui del club privat en què va reconvertir el 1993 la propietat de 10.000 metres quadrats que va comprar el 1985.

Des que el 20 de gener van abandonar Washington per no haver d'assistir a la investidura de Joe Biden, l'exmandatari i la seva dona, Melania, s'han instal·lat a Palm Beach, on la seva vida s'assembla bastant a la d'altres residents de l'elitista comunitat : hi ha hores de golf per a ell (en un dels seus clubs), i hores de spa, moltes, per a ella (encara que potser es redueixin quan obri una oficina a Palm Beach per mantenir viva la seva campanya Be Best). Però quan acaben les jornades amb un sopar a la fresca, les ovacions que solen rebre en arribar al pati (on solen compartir taula amb els pares de l'ex-primera dama, també instal·lats a Mar-a-Lago) recorden que no són una parella qualsevol.

La dieta de Trump en l'últim mes ha inclòs plats que estaven en el seu menú quan ocupava el Despatx Oval: maratons de notícies per cable, golf amb aliats polítics o celebritats com Kid Rock i molt telèfon, tot i que segons han explicat Politico i la CNN ara Trump és «inaccessible» excepte per a un cercle limitat de lleials ajudants, vells amics i els més acèrrims aliats polítics. I ha adquirit un paper central en la seva nutrició un element: la venjança cap a tots aquells que sent que el van trair.

A partir d'aquest mes s'anticipa que començarà per Mar-a-Lago una desfilada de polítics que aspiren a la benedicció de Trump. Perquè ell vol assegurar que en cadascuna de les carreres electorals obertes el 2022 hi hagi un candidat amb el segell d'aprovació MAGA (Make America Great Again).

Es veu molt pel club també Donald Jr. i la seva parella, Kimberly Guilfoyle, molt involucrats en mantenir vigorós el trumpisme. I el fill gran de Trump, instal·lat a la propera localitat de Jupiter, té cada vegada més pes en el moviment i omple l'espai que va deixant Ivanka, la descendent preferida de l'expresident.

Jupiter està més a prop de Mar-a-Lago que Miami, on s'han instal·lat no només Tiffany, la filla de Trump i Marla Maples, sinó també Ivanka i el seu marit, Jared Kushner, en un apartament mentre construeixen una casa.