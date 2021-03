Una proposta de casar els solters rurals amb les solteres urbanes revoluciona la Xina

Potser li va sorprendre que la seva solució, amb aquesta bellesa de la senzillesa més depurada, no se li ocorregués abans a ningú: que es casin els solters rurals amb les solteres urbanes i disparin la natalitat, rejoveneixin l'envellida piràmide demogràfica, augmentin la futura mà d'obra i desfoguin el sistema de pensions... Potser pensava en això quan va quedar sepultat per les bromes.

L'esforçat Cupido és Wu Xiuming, vice-secretari general d'un think tank especialitzat en el desenvolupament social de la província de Shanxi. I el problema és seriós. La Xina pateix el major desequilibri de gèneres del món (114 homes per cada 100 dones), provocat per la política del fill únic i la preferència de l'home a les societats rurals. Llança un superàvit de 34 milions d'homes que no podran casar-se i complir amb el seu confucià deure de la descendència per falta de dones. I moltes d'elles, a més, defugen la rectoria en flagrant atemptat patriòtic. Wu només veu dos camins: elles perden la por a viure al poble o ells reben formació laboral i són enviats a les pròsperes ciutats.

El que passa és que la barreja és improbable. El perfil de la solteria per gèneres difereix pel costum masculí de cercar dones més joves i amb menys educació o ingressos. Així, l'home A es casa amb la dona B i l'home B amb la dona C, de manera que queden desaparellats els homes C i les dones A: els homes de baixa extracció social i les dones més intel·ligents i educades. Als primers els penalitzen les expectatives de seguretat financera. Un estudi d'un mitjà local assegurava que han de tenir un patrimoni mínim d'un milió de iuans (126.000 euros) per a la compra de l'habitatge i el cotxe familiar i incentivar potencials esposes a les províncies rurals de Shanxi, Henan o Hunan. I a les segones, més proclius als centres comercials que als prats bucòlics, vol convèncer Pequín que abaixin el llistó de les seves exigències perquè passin els seus gens privilegiats a la propera generació i alleugereixin les pressions socials.

Problemes d'afinitat

«No funcionarà», explica Ke Li, sociòloga especialitzada en assumptes de dones a la Xina contemporània. «Totes les dones del món tenen certes expectatives sobre els homes i la Xina no és diferent. Hi hauria d'haver una afinitat social i econòmica. Les dones urbanes tenen educació universitària i una perspectiva moderna dels rols de gèneres», afegeix. Explica Sheng Liu, empresària de trenta anys de la branca de l'hostaleria i llicenciada en una universitat britànica: «Estimo el meu país però no tant. Ja em costa trobar alguna afinitat entre els homes de Sanlitun (el districte pequinès més cosmopolita), imagina't amb els que mai han trepitjat l'estranger».

La proposta ha generat molt debat a les xarxes socials i pocs aplaudeixen Xu. Destaquen els universos paral·lels de tots dos grups, denuncien la intromissió en decisions personals i recorden que el matrimoni no exigeix la descendència.

La solteria és un oprobi social a la Xina. Les grans ciutats compten amb parcs on els pares preparen cites als seus fills després d'intercanviar informació com qui examina cromos. El quadre és més sever per a les dones, menyspreades com a shengnu (alguna cosa així com «sobrants») a partir dels 27 anys. El terme va començar a usar-se la dècada passada a la premsa nacional i s'ha estés el seu ús. Fins i tot el web de la Federació de Dones de la Xina, d'inspiració feminista, va incloure nombrosos articles dirigits a les shengnu fins que l'allau de crítiques va aconsellar esborrar-los. La inèrcia, però, persisteix. En la recent gala televisiva d'any nou es va incloure un esquetx presumptament humorístic sobre els problemes d'una jove que de nou tornava sense xicot a casa durant les vacances.

Estigma per solteria

Les solteres pateixen l'estigma social i la pressió insuperable del temps perquè, a diferència dels homes, caduquen. Entre les victòries més destacades del feminisme a la Xina hi ha l'orgull desacomplexat de més dones per consagrar la seva vida a la feina i amistats.

La realitat, doncs, està molt lluny de la desitjada per Pequín. Els xinesos cada vegada es casen més tard o no es casen i se separen més sovint. Els divorcis han passat d'1,3 milions el 2003, quan va ser aprovada la llei, als 4,15 milions de l'any passat. Una reforma recent, que obliga els sol·licitants a un mes «per recapacitar» per tal de reduir els impulsius, només va aconseguir multiplicar-los en els dies previs a la seva entrada en vigor. Es percep la desesperació del Govern per apuntalar estructures familiars que revifin una natalitat en rècords negatius tot i la ?derogació de la política del fill únic.

«Sí, estan desesperats per la crisi demogràfica», confirma Ke Li. I aquí emmarca la compensació econòmica que fa uns dies aprovava per primera vegada un tribunal a una mestressa de casa en un procés de divorci. «La Xina ja reconeix des d'un punt de vista legal que el treball domèstic d'una dona mereix una retribució. No crec que aquest canvi significatiu sigui una coincidència», assenyala.