El Consell d'Estat insta a reforçar el control dels fons europeus

El Consell d'Estat va donar a conèixer ahir el seu controvertit informe sobre el reial decret dels fons europeus, un document que va lliurar al Govern fa setmanes, abans que el projecte s'aprovés al Congrés. En aquest aconsella reforçar els mecanismes per controlar els diners que arribin de la Unió Europea per superar la urpada de la covid-19. El PP i Ciutadans van carregar contra Pedro Sánchez per no donar-lo a conèixer llavors, quelcom a què no estava obligat, ja que és un informe de caràcter consultiu que aquest òrgan redacta per a ús de l'executiu, no del Parlament.

En el document, el Consell d'Estat mostra la seva «preocupació» per l'eliminació o modulació que aplica l'Executiu als mecanismes de control «en matèries tan sensibles com la contractació administrativa, els convenis administratius o les subvencions», tot i que la valoració global que fa del text del reial decret és «favorable». El Govern va rebre l'informe el 21 de desembre, 10 dies abans que s'aprovés en Consell de Ministres el text definitiu del decret, i va incorporar algunes de les recomanacions, assegura La Moncloa.

Sánchez va aconseguir convalidar el decret el 28 de gener al Congrés amb un aliat sorpresa: Vox. Ni ERC ni Ciutadans van voler ajudar el PSOE, que va haver de recolzar-se en la força d'ultradreta perquè se sumés als vots també de Podem, PNB, Bildu, Més País i els minoritaris. Elvira Rodríguez, que va actuar de portaveu per part del PP, va defensar el seu «no» per considerar que el text legal facilitava la discrecionalitat i la manca de transparència, «un còctel letal per al clientelisme i la corrupció».

Són 140.000 milions d'euros els que la Unió Europea ha de posar a disposició d'Espanya fins al 2026 per ajudar a la recuperació econòmica per la pandèmia, dels quals 72.000 seran en ajudes directes a fons perdut. L'objectiu del reial decret, segons l'Executiu, era eliminar els colls d'ampolla legals i facilitar la instrucció dels expedients.

El Consell d'Estat admet que el context actual de crisi sanitària, social i econòmica «demana una certa modulació de les exigències derivades del principi d'estabilitat pressupostària», però, adverteix, això no ha de conduir «a una eliminació de tots els controls de naturalesa econòmico-pressupostària». També alerta de la supressió, amb caràcter general, de l'autorització de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, una pràctica que «no sembla acceptable».

El PP obvia que l'organisme consultiu assegura que «el projecte mereix en el seu conjunt una opinió favorable» i va exigir que el Govern doni explicacions al Congrés per «amagar» el «demolidor» informe i aprovar un reial decret «per repartir a dit» els diners europeus.