Les infantes Elena i Cristina es van vacunar als Emirats Àrabs

Les infantes Elena i Cristina es van vacunar contra la covid-19 aprofitant un viatge als Emirats Àrabs per visitar el seu pare, el rei emèrit Joan Carles de Borbó, segons publica aquest dimarts 'El Confidencial'. L'exmonarca també s'ha vacunat, igual que l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán també aprofitant una vista al Borbó, afirma el mateix mitjà.

El rotatiu digital destaca que els viatges a Abu Dabi han permès tant a les infantes com a l'exdirector del CNI saltar-se les llistes d'espera, per bé que la infanta Cristina té fixada la residència a Suïssa. Les dues dones tenen 57 i 55 anys, mentre que Sanz Roldán en té 76. Fonts de la Sarsuela han afirmat que no tenen coneixement del tema perquè les infantes "no són família reial".