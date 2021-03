Mor un jove britànic després de trucar 25 vegades al seu metge de capçalera per demanar cita

Segons ha informat el mitjà britànic BBC, un jove britànic de 19 anys va morir de sèpsia després de trucar 25 vegades per demanar cita amb el seu metge de capçalera sense aconseguir-ho.

La investigació penal indica que l'estudiant universitari Toby Hudson no va poder parlar amb ningú a causa d'un sistema telefònic defectuós i finalment va deixar-ho correr. Va tornar a trucar l'endemà i des del centre de salut van dir-li que no el podien atendre fins al cap de 48 hores.

Va morir l'endemà passat d'haver buscat ajuda per primera vegada a la clínica Wyke Regis & Lanehousea Weymouth, Dorset.

Va assistir al centre i va ser vist per una infermera practicant que li va diagnosticar per error amigdalitis i li va donar antibiòtics, segons la investigació.

Durant les següents 24 hores, la seva salut es va deteriorar i els seus pares van telefonar a emergències quan va perdre el coneixement. Va entrar en aturada cardíaca a l'ambulància.

La sèpsia és una malaltia que pot ser mortal i que es produeix per una reacció del cos davant una infecció. Normalment, el cos allibera químics en el flux sanguini per poder lluitar contra la infecció. No obstant això quan la resposta del cos a aquests químics no està equilibrada, es produeix la sèpsia, la qual cosa desencadena canvis que poden danyar múltiples sistemes orgànics. Si la sèpsia avança fins a un xoc sèptic, la pressió arterial descendeix de manera dràstica i això pot causar la mort.