Quatre detinguts per una violació grupal a Gran Canària

Quatre detinguts per una violació grupal a Gran Canària · EP

La Guàrdia Civil va procedir dilluns a la detenció de quatre joves d'origen magribí per presumptament haver violat una dona de 36 anys en un parc del municipi de Mogán, a l'illa de Gran Canària. Als arrestats se'ls acusa d'una agressió sexual en grup que suposadament va ocórrer divendres passat quan la víctima, segons la seva versió, s'havia preocupat per la situació d'aquests quan passejava per un parc del municipi turístic.

L'Institut Armat va obrir una investigació després de rebre la denúncia realitzada per la dona, una ciutadana d'origen irlandès però que viu des de fa anys al sud de l'illa amb la seva família. La dona va assegurar que mentre passejava pel parc va establir una conversa amb un petit grup de joves d'origen magribí per conèixer quina era la seva situació. Va ser llavors quan es va produir la violació grupal, segons van indicar fonts pròximes a la investigació.

La presumpta víctima va acudir en primera instància a un centre sanitari, on un metge li va fer una revisió i va emetre un informe en el qual es detallen lesions que podrien ser relacionada amb els fets. Posteriorment, va presentar la corresponent denúncia.

La Guàrdia Civil, quan va tenir coneixement dels fets, va iniciar les indagacions per, amb la descripció física i dels fets donada per la presumpta víctima, identificar els quatre presumptes autors de la violació i procedir a la seva detenció per un presumpte delicte d'agressió sexual.

Detencions

Diumenge passat es va portar a terme l'arrest dels quatre joves, tots d'ells d'origen magribí i que havien arribat recentment a l'illa en una pastera. Aquests havien sigut internats en centres d'acolliment habilitats als municipis de San Bartolomé de Tirajana i Mogán, però n'havien sigut expulsats. Un d'ells ja tenia antecedents per altres delictes, entre els quals un per fets similars als esdevinguts divendres passat.