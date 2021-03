Sánchez i Iglesias es reuneixen aquesta setmana per tractar les tensions internes

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el vice-president segon, Pablo Iglesias, tenen previst reunir-se aquesta setmana per tractar les diferències que hi ha actualment a la coalició, tot i que de moment no hi ha data definida. La pretensió, segons van explicar fonts de la coalició, és poder avançar en assumptes que ara mateix estan bloquejats, com les negociacions sobre la nova Llei d'Habitatge, sobretot pel que fa a la regulació del preu del lloguer, o el bloqueig de la llei Trans.

Des de les dues parts de l'executiu destaquen que no hi ha risc de ruptura malgrat els xocs suscitats i les divergències sobre el compliment del pacte de govern. Els dos socis sí que han mostrat unitat pel que fa a la negociació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en negar-se a acceptar el veto plantejat pel PP a les propostes dels magistrats Victoria Rosell i José Ricardo de Prada com a nous vocals de l'òrgan de govern dels jutges. El mateix Sánchez va instar els populars a rectificar en la seva postura i va defensar, sense esmentar cap nom, el currículum dels juristes proposats.

La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va demanar ahir «centrar l'atenció en el que de debò importa», al mateix temps que va lamentar les «falses polèmiques» i «qüestions» generades en els mitjans de comunicació sobre la relació entre els socis de govern. «Tinc la sensació que el president i el vicepresident es veuen amb molta freqüència i no hi ha res excepcional en el fet que seguin per parlar, de la mateixa manera que jo em veig amb altres ministres. Jo, quan surti d'aquí, vaig a una reunió amb el president. No és gens excepcional», va insistir a TVE.

En aquesta línia, la vicepresidenta va deixar clar que està treballant «molt intensament» per superar un any «dur». «Estic molt forta i animada perquè crec que sortirem endavant, i això requereix que ens centrem en això i no en falses polèmiques i qüestions que no responen a aquesta prioritat», va afegir. Així, i després de negar que les seves paraules fossin una crítica a la tasca dels mitjans de comunicació, Calviño va destacar que se centra en la seva tasca a l'executiu. «No vull perdre ni un minut del meu temps», va assegurar.

Divergències en la coalició

Fa dues setmanes ja va transcendir que el debat sobre la llei Trans que prepara el Ministeri d'Igualtat s'estava enquistant dins del Govern de coalició amb el malestar d'Unides Podem, que va acusar el PSOE d'haver creuat «línies vermelles» en «bloquejar» la tramitació d'aquesta norma.

No és l'únic front que té obert l'executiu de coalició, ja que les diferències respecte a la nova llei d'Habitatge són també evidents, amb posicions molt allunyades que fan difícil un acord immediat.

El vicepresident segon del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, va advertir el PSOE que és un «error tensar» l'executiu en plantejar en la nova llei d'Habitatge que es pugui «trair la paraula donada» i «incomplir l'acord» per regular els preus de lloguer en mercats tensionats.