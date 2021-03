Sanitat rebaixa en 74.347 els infectats després que Catalunya elimini xifres duplicades

El Ministeri de Sanitat ha rebaixat en 74.347 casos els infectats de covid des de l'inici de la pandèmia després que Catalunya hagi eliminat xifres duplicades. Així, la xifra global queda ara estipulada en 3.130.184 infeccions, en lloc de les 3.204.531 que s'informaven ahir. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 192 persones des de dilluns i ja són 69.801 els morts per la pandèmia a Espanya.

Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 7.954 casos, seguida de Catalunya amb 6.256. Per darrere, Andalusia amb 5.141 i el País Basc amb 2.141. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 588.500 casos. Just després se situa Catalunya amb 503.209. Ahir en confirmava 582.073.