La UE proposarà un nou passaport de vacunació digital el mes de març

La Comissió Europea presentarà una proposta al març sobre la creació d'un passaport de vacunació digital a tota la Unió Europea, segons va explicar ahir la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.

«En relació amb la qüestió de com es veuria el passaport verd digital: presentarem una proposta legislativa al març», va afirmar en una videoconferència amb legisladors conservadors alemanys.

La idea és que el passaport per la covid-19 permeti moure's per la UE a aquells que presentin un certificat de vacunació, un test d'anticossos o una PCR negativa. La Comissió Europea pretén crear un sistema «simple» i «pràctic» a tota la UE que serveixi per reconèixer mútuament certificats mèdics. A més, volen que tingui tant una versió digital com en paper per garantir que la gent sense telèfon mòbil pugui justificar també el seu estatus sanitari en relació amb la covid-19. L'objectiu és reactivar la mobilitat al conjunt de la Unió Europea.

Divendres passat, el president del Govern, Pedro Sánchez, va elogiar els avenços en el si de la UE per implantar un passaport o certificat de vacunació contra el coronavirus que faciliti la mobilitat, una iniciativa que va considerar «impostergable» per a la gradual recuperació de la normalitat.

Sánchez va fer una gran defensa d'aquest certificat en la seva compareixença davant els periodistes al Palau de la Moncloa per informar del desenvolupament i conclusions del Consell Europeu celebrat de forma telemàtica durant dos dies.

Un dels afers principals tractats pels líders europeus va ser l'evolució de la pandèmia de coronavirus i del procés de vacunació, en el context del qual va remarcar que tots els caps d'Estat o de Govern es van comprometre a accelerar l'administració de les dosis i reforçar la capacitat de producció a Europa.