El cosí de Joan Carles I nega ser el seu «testaferro» i afirma que Zagatka no és una «societat pantalla»

El cosí llunyà del rei emèrit i propietari de la fundació Zagatka, Álvaro de Orleans, ha negat ser el "testaferro" de Joan Carles I i afirma que "el fet que hagi regularitzat la seva situació tributària no significa, en absolut, que la fundació Zagatka o els seus fons fossin de la seva propietat". En un comunicat del seu equip legal, Álvaro de Orleans li pertany "únicament" a ell. "Per tant, és fals que sigui una societat pantalla o instrumental", diu el cosí de l'exmonarca. L'equip legal afirma que la decisió del rei emèrit de regularitzar els vuit milions de vols de jet privats pagats per la fundació no afecta Álvaro de Orleans.

El comunicat insisteix que el cosí del rei emèrit "va posar voluntàriament a disposició del rei Joan Carles ajuda financera a través de la fundació Zagatka per a l'atenció de despeses de viatge". El cosí de l'exmonarca remarca que la fundació es va constituir per gestionar el seu patrimoni i "materialitzar la seva ajuda a la Casa Reial espanyola".

L'equip legal subratlla que Álvaro de Orleans "no està sent objecte de cap procediment penal a Suïssa, Espanya o cap altre país" ni h rebut "citació de cap mena per part de cap autoritat".